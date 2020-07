IWBank pesca da Deutsche Bank, undici colpi nel centro-sud

Continua l’espansione di IWBank Private Investments, la rete del gruppo Ubi Banca dedicata alla consulenza e agli investimenti. Proseguendo il percorso di crescita che ha già visto negli ultimi 18 mesi il reclutamento di 80 professionisti della consulenza, l’istituto guidato dal dg Dario Di Muro registra, solo in luglio, 14 nuovi ingressi nell’area del Centro-Sud. Approdano nell’area di Napoli, direttamente da Deutsche Bank: Enrico Calvanese, Augusto Cracco, Giacomo Galbiati, Roberto Luiso, Paolo Platella, Sergio Politi e Marco Salzano. Franco Cascone e Maurizio Massa presidieranno invece il territorio di Castellammare.

Anch’essi provenienti da Deutsche Bank, in Basilicata fanno il loro ingresso in IWBank Ottavio Rodrigo e Salvatore Zonni: a quest’ultimo, in qualità di Group Manager, viene affidato il compito di sviluppare e potenziare la Rete di IWBank nella regione.

“Questa importante crescita quantitativa e qualitativa, oltre a consolidare la nostra presenza in un’area dalle forti potenzialità come quella campana, dimostra ancora una volta la nostra attrattività per quei Consulenti Finanziari che ritengono la reale architettura aperta un valore imprescindibile e che corrispondono quindi al profilo dell’IWBanker, esperto della gestione patrimoniale a tutto tondo, in grado di rispondere in maniera personalizzata alle diverse esigenze della nostra clientela, avvalendosi anche delle risorse digitali all’avanguardia messe a disposizione dalla Banca”, ha commentato Massimo Giacomelli, responsabile della rete dei consulenti finanziari e wealth manager di IWBank.