Le Bcc, alleate del territorio

"Tutte le Banche di Credito Cooperativo in Italia sono banche di comunità e il compito di ogni BCC è di avere un’attenzione profonda verso il benessere economico e sociale di un territorio. Se quel territorio ha delle esigenze e vive delle difficoltà, queste si ripercuotono su ogni BCC, e viceversa". Queste le parole di Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca dall’estate del 2019, con cui ci siamo confrontati su quanto hanno vissuto i diversi territori italiani in questa drammatica fase dell’economia nazionale, dal lockdown che ha interrotto le attività produttive al difficile momento della ripresa, tutta in salita.

Iccrea Banca, per intenderci, è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Si tratta del terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019). Ed è stato, dall’inizio di questa profonda emergenza, uno dei principali interlocutori per le piccole e medie imprese, spina dorsale dell’economia reale italiana.



Direttore Pastore, com’è andato il supporto alle Pmi da parte delle BCC del Gruppo Iccrea durante questa fase di emergenza?

Questa crisi, come sappiamo, è stata straordinaria e ha toccato soprattutto una fascia di imprenditoria che, in larga parte, è rappresentata dai nostri clienti, ossia le piccole e medie imprese. E la nostra risposta, una volta che si sono anche sbloccate le procedure per ricevere le garanzie, è stata all’altezza, anche per via del ruolo che ogni BCC svolge nelle comunità. Alla data del 5 giugno scorso, tra finanziamenti inferiori e superiori ai 25 mila euro, il Gruppo ha ricevuto più di 77 mila domande. Solo questo numero dà l’idea della mole di lavoro e di responsabilità che tutto il Gruppo ha dovuto affrontare e a cui, in tempi brevi, è riuscito a dare adeguate risposte.



E come si è tradotta in numeri questa risposta?

L’ammontare erogato è stato pari a 1 miliardo e 925 milioni di euro (pari a circa il 67% delle richieste pervenute), dove suddividiamo tra 971 milioni per i finanziamenti fino a 25 mila euro e anticipi sulla Cassa Integrazione, e 324 milioni di euro per le richieste sopra i 25 mila euro. I destinatari di questi finanziamenti, come immaginiamo, sono principalmente le piccole e medie imprese italiane, le clienti principali delle BCC su tutto il territorio nazionale.



Qual è stato il contributo che Iccrea, in quanto Capogruppo, ha dato in questa fase?

Iccrea Banca si è affiancata alle Banche di Credito Cooperativo invitandole ad avere un approccio consulenziale oltre che di mera assistenza, perché il nostro ruolo non è solo quello di fare finanza locale ma di supportare l’imprenditore, valutando insieme a lui le sue prospettive di sviluppo e competitività. Mettersi al fianco di un imprenditore, oggi più che mai, diventa fondamentale per affrontare al meglio questa emergenza, e comprendere in che modo l’impresa possa riprendere la sua vita aziendale da oggi fino ai prossimi mesi.



Che effetto avrà la crisi sulle BCC?

È indubbio che nel 2020 l’intero sistema economico italiano genererà minori ricavi e, anche per le BCC, verosimilmente ci sarà la diminuzione della vendita dei servizi e l’aumento degli accantonamenti per crediti anomali. Siamo però convinti che noi continueremo a fare la nostra parte e a dare un contributo per attutire lo shock, specialmente per il filo che ci lega indissolubilmente con la comunità che ogni nostra banca serve.



Il settore che risentirà di più del blocco è il turismo. Un danno enorme per il paese e soprattutto per il Mezzogiorno. Cosa state facendo a riguardo?

Il turismo rappresenta il 12% degli impieghi del Gruppo Iccrea sul territorio. Siamo molto vicini al settore, perché è un business tipicamente locale e che coinvolge anche volumi importanti di indotto. Noi però non vogliamo fermarci agli impieghi ma, ad esempio, abbiamo sottoscritto anche accordi con operatori terzi per aiutare gli alberghi e, in generale, le destinazioni turistiche, per offrire soluzioni innovative e digitali per la gestione attenta ed efficace del flusso di prenotazioni. Ma un conto è finanziare e coprire le spese fisse per alcuni mesi, altro è capire che dinamiche avrà la stagione turistica. Occorre che si abbia chiarezza e, immagino, serviranno molte più risorse per riattivare le imprese in una fase successiva.



In questa fase abbiamo riscontrato non solo il tema della liquidità ma anche una forte attenzione al territorio sotto forma di solidarietà. Come si è comportato il Gruppo in questo senso?

Le BCC del Gruppo hanno donato finora circa 8 milioni di euro alle proprie comunità e al territorio. Bisognava dare risposte puntuali a beneficio di ospedali e le strutture sanitarie del territorio, ma anche verso Fondazioni e Associazioni del terzo settore. Su questo, l’impegno di tutto il Gruppo è stato straordinario e immediato oltre che, mi si lasci dire, quasi ‘automatico’, visto il ruolo e la particolare vicinanza di ogni BCC al territorio.



E per il personale e le famiglie quali misure avete messo in campo?

Abbiamo lanciato una polizza assicurativa che offre garanzie e servizi assicurativi aggiuntivi dedicati a tutti i dipendenti, ai soci delle BCC under 71 o a entrambe le categorie, con la possibilità di poter estendere la copertura anche ai nuclei familiari. I soci, le famiglie e le Pmi rimarranno sempre gli interlocutori fondamentali per ogni BCC e, come Gruppo Iccrea, sia durante la fase di emergenza, sia per quelli che saranno i momenti futuri, non faremo mancare il nostro contributo e la nostra esperienza di banche locali.