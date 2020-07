“Noi speriamo di trovare pace all’Enasarco in un nuovo assetto di vertice che conduca a una stagione di efficienza e di trasparenza. Non certo solo per fare un’estate più tranquilla, ma per dare tranquillità agli agenti, ai consulenti finanziari che in questo momento in cui la crisi è acuita, non sanno a che santo votarsi!”: Nino Marcianò, presdente Fiarc e consigliere Enadarco del raggruppamento elettorale “Fate Presto!” (Con Federagente, Confesercenti e Anasf), non le manda a dire. Con la sua lista è convintamente all’opposizione dell’attuale organismo di governo, in regime di prorogatio per aver voluto rinviare “causa virus” le elezioni per il rinnovo del consiglio, originariamente previste per il 17-30 aprile. Una scelta contestata dai ministeri vigilanti che con 5 lettere hanno intimato la Fondazione a procedere senza indugio al voto, ottenendo per ora solo indifferenza; tanto che negli uffici ministeriali è già pronta l’”estrema ratio”, cioè il commissariamento ad acta. Marcianò è stato ospite a Sos Investire.

Presidente, torniamo al cuore della vostra contestazione. Cosa rivendicate per gli agenti, proponendo il vostro programma di rinnovamento in Enasarco?

La categoria non è stata gestita e trattata bene e ha visto un ente come la fondazione Enasarco, che è la loro casa madre, abbastanza latitante su quello che potevano essere gli interventi a sostegno dell’energenza. Noi non vogliamo invertire la rotta per una mera questione di sfida, noi riteniamo che siccome l'Enasarco è la più importante struttura, il secondo pilastro come ente di previdenza privata, deve garantire il pagamento delle pensioni e quindi il nostro futuro, deve garantire la sopravvivenza delle categorie attuali che contribuiscono a versare i contributi, e deve garantire l'occupazione. Siamo una platea di circa 300 mila iscritti, 60 mila aziende preponenti e 215-220 mila agenti, ma abbiamo una mortalità di iscritti tra agenti iscritti e agenti che vanno in pensione che determina una negatività di 4000 unità all’anno, chiuderemo con meno 17.000 iscritti tra il 2020 e il 2021. Verranno meno dei contributi importanti per cui abbiamo bisogno di ricontrollare e di riconvertire sicuramente anche la capacità di rendimento degli investimenti Enasarco.

E sulle elezioni negate, cosa dice?

La scadenza del primo mandato doveva essere naturale, perché ricordo a tutti che l'Enasarco ha già votato telematicamente nel 2016, ora si sono adeguati quasi tutti, l'Inarcassa, si è adeguato l’Enpam, l’Epap - che hanno già votato in piena pandemia – la Confindustria…solo l’Enasarco non poteva votare. Sono intervenuti i ministeri vigilanti rispetto ai quali questa maggioranza ha osato una sorta di contrapposizione, non un dialogo ed un confronto, cosa che abbiamo ritenuta alquanto anomala, perché non possiamo porci contro i soggetti vigilanti, che sono il Ministero del Lavoro e il Mef, e aprire uno scontro non su una questione di identificazione o di interpretazione statutaria, ma su una questione che riguarda la legittimità o meno di svolgere le elezioni. Le elezioni si dovevano tenere dal 16 aprile al 30 aprile; per le vicissitudini del Covid sono state rinviate. Noi l’abbiamo definito un rinvio sine die. Fatto sta che hanno riaperto tutti, hanno festeggiato in strada per la Coppa Italia, per tutta una serie di cose, tutti hanno potuto fare questo, hanno votato tutti ma noi no…

Ma i vertici dell’Enasarco si sono giustificati…

Hanno detto che secondo loro siccome non è possibile esplicitare le loro funzioni di promozione elettorale con gli agenti, perché sono impediti i raggruppamenti e quindi le aggregazioni, siccome non era possibile fare comizi in piazza, non si poteva votare. Assurdo. Gli agenti hanno dimostrato, soprattutto in questo periodo di pandemia, che i social e le videopiattaforme sono state lo strumento che ha permesso a tutti noi di non stare in isolamento e di aggregarci A noi risulta anomalo che ci sia stata una contrapposizione alle indicazioni ministeriali e addirittura un ricorso al Tar. Non capiamo nemmeno tra le altre cose perché il presidente Costa senza interpellare il consiglio di amministrazione ma motu proprio abbia fatto un ricorso al Tar per una questione che riguarda la fondazione, non un potere proprio personale, e il tutto dopo la quarta sollecitazione ministeriale. Abbiamo sentito anche da fonti autorevoli di un intervento della Corte dei Conti perché l’Enasarco viene da una vicenda che ha interessato la propria gestione, c'è stata un’ispezione del Mef in qualità di ministero vigilante che ha mosso una serie di rilievi rispetto ai quali la struttura ha dato delle risposte, ma non abbiamo ancora avuto le controdeduzioni, per cui c'è una situazione che desta allarme e preoccupazione. Per molti versi è incomprensibile perché non capiamo il bisogno di ostinarsi, tra le altre cose non capiamo perché questa maggioranza rifiuta il controllo, c'è una contrapposizione netta tra la posizione dei 10 consiglieri d'amministrazione che appartengono a tutte le sigle, e noi che da subito ci siamo candidati e proposti per rappresentare la rinascita dell’Enasarco, perché intanto difendiamo e vogliamo che la fondazione Enasarco continui a operare e a garantire diritti ai propri iscritti. Riteniamo che vada compiuta e operata un'inversione di tendenza a 360°, migliorati i rendimenti, gli investimenti e ridotte le spese. Non è possibile avere ancora oggi 6 milioni e 100 mila euro di consulenze legali, 48 milioni di arretrato di locazione, perché è vero che l'Enasarco è diventato un ente che prima rappresentava una sorta di welfare per l'edilizia pubblica perché aveva investito ovunque, ma oggi è un ente che deve amministrare risorse, deve garantire per le normative di legge, i 5 anni di liquidità per pagare le pensioni, deve garantire anche l'equilibrio a 50 anni, alcune cose non lo permettono più, siamo sempre lì borderline. Riteniamo che serva un intervento gestionale drastico, non vogliamo si verifichino più situazioni tipo Lehman Brothers, non vogliamo più avere situazioni quali quelli di Sorgente che mettono a rischio centinaia e centinaia di milioni di euro.

In termini concreti che cosa ci possiamo aspettare? E’ verosimile una resipiscenza del vertice?

Ci speriamo fino all'ultimo, speriamo che si possa addivenire a soluzioni accettabili di recepimento delle indicazioni ministeriali, tanto i tempi e i modi per fare le elezioni ci sono. Sono stati già avviati, abbiamo nominato le commissioni, abbiamo le urne elettroniche, abbiamo tutto, abbiamo evitato uno scontro con i ministeri vigilanti e soprattutto con la Corte dei Conti. Credo che giovi a tutti. Poi se l'attuale presidente vuole necessariamente portare allo scontro l'Enasarco è una responsabilità che si assume lui in proprio. Noi siamo pronti a misurarci nelle elezzioni perché riteniamo che il miglior giudice in questi momenti e in queste occasioni è l’elettorato, cioè gli agenti e consulenti finanziari. Fin da primo momento abbiamo dichiarato che non cerchiamo prigionieri siamo disponibili ad un confronto per realizzare obiettivi concreti chiari e duraturi per gli iscritti all’Enasarco.