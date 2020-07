“Se il London Stock Exchange acquisterà Refinitiv, diventerà concorrente diretto della sua controllata Mts, perché nel gruppo Refinitiv c’è TradeWeb, che fa appunto lo steso mestiere di Mts. Ma in un caso del genere, ai sensi dello statuto di Mts, i voti di Lse nel capitale della controllata si congelano. Insomma i soci di minoranza, non solo le banche italiane, riprendono il comando”: Gianluca Garbi è il manager cui, molti molti anni fa, Mario Draghi – allora direttore generale del Tesoro – affidò la start-up del Mercato telematico dei titoli di Stato, società privata ma ispirata dal Tesoro. Al termine di un decennio vivacissimo, Garbi si è messo in proprio, con la sfida – vincente – di Banca Sistema. Ma resta uno dei massimi esperti di mercato del debito pubblico a livello mondiale.

Garbi, ma come in ogni fusione, Mts e Tradeweb, in caso di acquisizione, potrebbe confluire in un’unica, nuova, grande realtà. Che ci sarebbe di male?

I problemi non li vede solo chi non sa. Mi spiego. Ha ragione, se confluiscono in uno stessogruppo due aziende che fanno lo stesso mestiere, è logico fonderle. Ma come tutti sanno in questi casi una parte prevale sull’altra, solitamente la parte più grande e potente. Refinitiv è molto più grande di Mts, che sparirebbe. Con le conseguenze che l’ex ministro Pier Carlo Padoan ha ben spiegato nel suo intervento di qualche giorno fa.

Quali conseguenze?

Mts è particolarmente utile al nostro sistema Paese perché aiuta la liquidità del mercato secondario del debito pubblico, matenendo quotate determnate emissioni anche in caso di poche contrattazioni ma alla scopo di salvaguardarne appunto la liquidità. In questo senso Mts, pur essendo un’azienda privata sana e redditizia, ha conservto uno spicchio della sua originaria anima pubblica. Se invece una nuova gestione a matrice Refinitiv volesse guardare strettamente all’interesse economico potrebbe individuare nel propriomercato emissioni pubbliche addirittura non quotabili… Nel momento in cui Mts diventasse una costola di Refinitiv tutto cambierebbe. E c’è di peggio…

Cosa?

Gli obblighi sulla trasparenza dei prezziche contraddistinguono il modus operandi di Mts non sono condivisida Tradeweb. Quindi l’emittente pubblico subirebbe un serio danno dal travaso, un danno che pagheremmo tutti noi italiani con un rincaro dei prezzi per negoziare i titoli di Stato sul mercato secondario del debito pubbico.

Per questo lo Statuto di Mts prevede quella clausola di salvaguardia?

Esattamente. Se l’azionita di controllo si mette a fare lo stesso mestiere della controllata direttamente o attraverso una nuova società del gruppo, come in questo caso, scatta la clausola disalvaguardia e la governance torna alla minoranza.

E’ stato un errore vendere Mts?

Dico solo che è stata una scelta politica. La volle il governo Prodi, nel 2007. E le banche italiane azioniste si adeguarono.

Scusi ma chi ha il potere di attivare quella clausola?

Se non lo fa la società stessa, può farlo la Banca d’Italia

Ma lei è proprio sicuro che Tradeweb è concorrente diretto di Mts? C’è chi dice di no…

Nessuno si permetta! Creammo Bond-Vision proprio per contrastare la concorrenza americana di Tradeweb! Venirmi a dire oggi che Tradeweb non è concorrente di Mts è una grande falsità. Le autorità usino gli strumenti che hanno a disposizione per bloccare questa pericolosa involuzione. Strumenti ideati in tempi non sospetti…