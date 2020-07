Gam Investments nomina Jeremy Roberts global head of distribution. Il manager riferirà direttamente al ceo del gruppo Peter Sanderson, e farà parte del senior leadership team. Entrerà nel ruolo il primo settembre 2020.

Roberts (in foto) proviene da BlackRock, dove ha rivestito la carica di co-responsabile della divisione Emea retail business ed è stato responsabile della divisione Uk retail business. Vanta 20 anni di esperienza nel settore della gestione degli investimenti e ha collaborato attivamente con i clienti in Europa, Asia e Medio Oriente.

La società ha anche istuito un nuovo ruolo, quello di global head of institutional solutions. La carica non è stata acora affidata. Insieme al global head of distribution, la nuova figura assumerà le responsabilità che erano di Tim Rainsford, che lascia l'azienda e il suo incarico di group head of sales and distribution.

“Sono lieto che Jeremy entri a far parte di Gam", dice Sanderson. "La sua esperienza di leadership, il suo entusiasmo e la sua dedizione a conseguire risultati per i clienti lo rendono un protagonista ideale per Gam. Sono orgoglioso di accogliere Jeremy nella società per collaborare a rafforzare ulteriormente le nostre forti capacità di distribuzione. Desidero inoltre ringraziare Tim per il contributo apportato alla società e gli formulo i miei migliori auguri per il futuro.”

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Gam", commenta Jeremy Roberts. "Gam vanta un team di gestione estremamente valido, un’eccezionale offerta di prodotti attivi e una cultura innovativa focalizzata sui clienti e non vedo l’ora di unirmi a un gruppo di persone così dotate di talento”.