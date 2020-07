Italiane all’estero, sforzi triplicati: tutti i finanziamenti Simest

Il sistema produttivo è nazionale, il mercato è internazionale. Così, nell’ambito delle misure del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per superare la crisi prodotta dal Covid, c’è anche un potenziamento dei finanziamenti agevolati di Simest, società di Cdp che con Sacesi occupa del sostegno alle imprese italiane nel loro processo di internazionalizzazione.

Complice la normativa d’urgenza emanata dal governo per far fronte al brusco rallentamento dell’economia italiana causato dalla pandemia, è stato fortemente potenziato il Fondo 394/81 che Simest gestisce per conto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale erogando risorse finanziarie alle aziende italiane che operano anche all’estero, soprattutto Pmi.

Un potenziamento in termini di risorse - 900 milioni di euro a disposizione, pari a tre volte quelle erogate da Simest nel 2019 – ma anche di opportunità, che riesce a rispondere tempestivamente alle esigenze contingenti delle imprese, in cerca di liquidità immediata e a basso costo per superare il momento difficile e ripartire.

La velocità è assicurata dall’esenzione – già operativa e valida per tutto il 2020 – della prestazione delle garanzie per accedere ai finanziamenti: senza l’ulteriore passaggio le aziende riescono a ottenere la liquidità entro 30-40 giorni dalla presentazione della domanda. Il tutto avviene telematicamente attraverso il Portale commerciale che raggruppa i prodotti di Simest e di Sace per l’export e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il basso costo è solo uno dei punti di forza dei finanziamenti Simest che presentano tassi agevolati vicini allo zero (pari a giugno allo 0,078% annuo). A breve chi si rivolgerà a Simest per intraprendere o rafforzare un percorso di internazionalizzazione potrà ottenere la metà del finanziamento richiesto a fondo perduto.

Quest’ultima misura sarà operativa dopo l’ultimo benestare dell’UE, ma la società del Gruppo Cdp si è nel frattempo attivata per assicurare già da metà giugno l’applicazione della misura sulla quota a fondo perduto fino al 40%, con un limite massimo di 100 mila euro.

Il potenziamento dei finanziamenti Simest per l’internazionalizzazione delle imprese italiane passa anche per l’ampliamento del raggio di azione dello strumento: sfruttando il favorevole quadro europeo in materia di aiuti di stato, si potranno – sempre entro l’estate - richiedere risorse per finanziare spese relative a progetti anche in Paesi intra Ue, finora esclusi dal perimetro di intervento, ma destinatari del 50% dell’export italiano e fondamentali in questa fase di regionalizzazione del commercio e di probabile riorganizzazione delle filiere produttive.

Verranno aumentati gli importi massimi richiedibili per ognuna delle sette tipologie di finanziamento e sarà ampliata la tipologia di spese e di imprese finanziabili.

Poi c’è lo strumento “patrimonializzazione”, dedicato alle imprese che esportano ed è l’unico senza il vincolo della destinazione d’uso. È stato trasformato in una vera e propria iniezione di liquidità a medio-lungo termine (6 anni) per una platea di imprese molto ampia.

Basta aver esportato negli ultimi 2 anni il 20% del fatturato o nell’ultimo anno il 35% e si potranno ottenere da Simest fino a 800mila euro, il doppio rispetto all’importo massimo precedente. E lo potranno fare non solo le Pmi, cui era originariamente destinato, ma la possibilità di accesso a questo finanziamento viene allargata anche alle MidCap.

Quello di fiere, mostre e missioni di sistema è un ulteriore capitolo di intervento: la partecipazione a eventi internazionali è per l’impresa un modo efficace per farsi conoscere all’estero e le novità in arrivo fungeranno da booster per il comparto fieristico italiano.

Il finanziamento coprirà fino a 150mila euro (rispetto ai precedenti 100mila euro) le spese preventivate per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre internazionali, incluse le missioni di sistema promosse da Mise e Maeci e organizzate da Ice Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e associazioni di categoria. Soprattutto, sarà possibilefinanziare le spese di partecipazione non solo di fiere all’estero, ma anche di fiere internazionali in Italia. Inoltre, finora riservato alle sole Pmi, il finanziamento viene aperto anche alle mid cap e alle grandi imprese.

E ancora: un finanziamento per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali all’estero. Diverrà finanziabile anche il personale interno, e inoltre l’importo massimo finanziabile passerà da 150mila euro a 200mila euro per studi collegati a investimenti commerciali e da 300mila a 350mila euro per quelli collegati a investimenti produttivi.

"Inserimento mercati esteri" è invece il finanziamento pensato per le imprese che vogliono espandere commercialmente il proprio business, realizzando oltre frontiera un ufficio, show room, negozio o corner o centro di assistenza post vendita, con le relative attività promozionali. In questo caso l’importo massimo richiedibile dall’impresa sale da 2,5 milioni a 4 milioni di euro e vengono ampliate le tipologie di spese finanziabili.

Assistenza Tecnica Simest finanzia fino a 300mila euro anche le spese per personale, viaggi, soggiorni e consulenze, sostenute per l’avviamento di un programma di formazione all’estero. Qui la novità è l’estensione della finanziabilità anche alle spese di assistenza post vendita legate ad un contratto di fornitura.

Inoltre con lo strumento Temporary Export Manager l’impresa si può rivolgere a Simest anche per coprire i costi (fino a 150mila euro) per l’inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate, i cosiddetti temporary export manager (Tem).

Per rendere lo strumento utile al processo di innovazione delle aziende viene ampliato il concetto di Tem ad altre figure manageriali temporanee con incarichi finalizzati all’internazionalizzazione (es. “digital marketing manager” e “innovation manager”).

Infine, l’E-Commerce. Con questa misura le aziende possono sfruttare le potenzialità del commercio elettronico. Simest le finanzia per coprire le spese relative o alla realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’e-commerce o all’adesione ad un marketplace fornito da soggetti terzi. L’importo massimo finanziabile sale nel primo caso da 300mila a 450mila euro, nel secondo da 200 a 300mila euro.