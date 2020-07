Aegon Am, ecco la global head of consultant relations & global financial institutions

Dopo la nomina di Ross Morrison quale nuovo cio obbligazionario, Aegon Am affida ad Anne Coupe il ruolo di responsabile globale of consultant relations & global financial institutions. A capo di un team di quattro elementi, Coupe sarà basata a Chicago e riporterà al global head of client gruop, Chris Thompson.

Coupe e Morrison entrano a far parte di Aegon Am in un momento in cui la società sta è impegnata nel progetto di cambiamento iniziato con l’integrazione delle sue divisioni in Asia, Europa e Stati Uniti. Coupe ha 20 anni di esperienza nell’ambito della consulenza in materia di investimenti e nelle relazioni, più recentemente presso BMO Global Am dove ricopriva il ruolo di managing director e capo globale delle relazioni con la consulenza. Ha rivestito cariche simili anche presso UBS Asset Management e Deutsche Am.

"Anne porta con sé una solida e comprovata esperienza e avrà un ruolo vitale in questa nuova posizione", commenta Thompson, "creata recentemente per supportare il nostro business nell’ulteriore sviluppo delle esistenti relazioni con questi importanti rami istituzionali dell’industria”.