Banca Ifis ha finalizzato un accordo con Equita Sim per la quotazione sul mercato secondario dei suoi titoli obbligazionari Senior Preferred. Le quotazioni avverranno attraverso l’utilizzo delle piattaforme finanziarie gestite da EURO TLX e da BMTF Bloomberg.

Equita Sim agirà in qualità di specialist/liquidity provider assicurando una costante presenza di quotazioni, sia in acquisto che in vendita, nei confronti degli investitori istituzionali e professionali, garantendo quindi una maggiore liquidità ai titoli quotati.

"La partnership con Equita", spiega Saverio Bonavita, responsabile della direzione centrale capital markets di Banca Ifis, "ha l’obiettivo di garantire, in modo continuativo, un’adeguata liquidità agli strumenti obbligazionari emessi da Banca Ifis. La strategia di funding definita dalla Banca prevede una maggiore centralità e priorità dello strumento delle obbligazioni, da realizzarsi tenendo conto dell’evoluzione dei volumi complessivi della raccolta, del contesto di mercato, conseguendo nel contempo una riduzione del costo del funding".

