Credito Fondiario compra un portafoglio Npl da 180 milioni

Credito Fondiario ha acquisito un portafoglio di crediti prevalentemente non performing derivanti da forniture nei confronti di pubbliche amministrazioni, tra cui province, regioni e consorzi, per un valore nominale lordo pari a circa 180 milioni. L'istituto non ha comunicato chi sia la banca da cui ha acquistato gli Npl nè il prezzo d'acquisto del portafoglio.

“In un’ottica di diversificazione del proprio business, stiamo portando avanti un’attività di sviluppo delle proprie attività nel mondo dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione", spiega il cio di Credito Fondiario, Guido Lombardo. "Questa attività è aggiuntiva e complementare alla nostra linea di investimento nel mondo dei tax credit, avviata un anno e mezzo fa e che ci sta dando ottimi risultati.”

“Questo investimento, che si affianca a numerosi altri in corso di analisi, è la migliore prova che Credito Fondiario è attiva sul mercato, anche in questa situazione di incertezza, sia come servicer sia come investitore”, aggiunge Mirko Briozzo, vice direttore generale e chief business officer.