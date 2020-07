È in arrivo il secondo dei quattro webinar di AVVincere, il ciclo di incontri organizzato da Avvera (gruppo Credem) che intreccia il mondo della finanza e dello sport. L'appuntamento sui canali social della società ha un ospite d'eccezione: l'ex centrocapista della Juventus oggi imprenditore, Claudio Marchisio, domani giovedì 9 luglio alle 17.30 dialogherà in streaming con l’amministratore delegato e direttore generale della società, Lorenzo Montanari (a destra in foto).

Con la moderazione di Alessandro Iori, i protagonisti dell’incontro parleranno di gestione degli imprevisti, di scelte che possono cambiare l’indirizzo di una vita intera, di lockdown e fase 3, di ristorazione e turismo. Un confronto su sport e impresa che ha l’obiettivo di fornire nuovi spunti di riflessione ma, soprattutto, consapevolezza dei valori di perseveranza e tenacia che possono essere motori di successo e riscatto.

Questo appuntamento segue il primo incontro del 25 giugno, che ha totalizzato oltre 5 mila visualizzazioni, con protagonista Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale di ciclismo e presidente APT Emilia Romagna che ha esplorato i temi dello sport di squadra, dell’economia del settore turistico e dei mercati post-covid. Il ciclo di incontri prevede altre due date a settembre, una con Sandro Campagna, allenatore della nazionale italiana di pallanuoto e l’altra con Massimiliano Rosolino, ex nuotatore medaglia olimpica.

“Dopo l’accoglienza positiva dell’evento con Davide Cassani, vogliamo continuare a dare voce ai grandi campioni dello sport e alle loro storie di fatica, impegno e determinazione”, commenta l'ad di Avvera, Montanari. “Mettendo in comunicazione i mondi della finanza e dello sport, che dimostrano di avere in comune così tanto, ci auguriamo che questa sinergia possa essere d’ispirazione per le persone che stanno affrontando un periodo di cambiamento e di forte discontinuità”.