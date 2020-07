Piazza Affari chiude in calo: l'indice Ftse Mib segna un -0,57% a quota 19.899 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede lo 0,45% a 21.694 punti. In rialzo invece l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,22% a quota 35.686 punti. A Milano, come sugli altri mercati, domina la volatilità e l'incertezza legata al propagarsi dell'epidemia da Covid-19. Si rafforza intanto l'oro come bene rifugio, che attrae gli investitori in cerca di profitto. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 168 punti, con il rendimento del decennale all'1,21%.