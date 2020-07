Sono oltre quarant’anni che la Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana a controllo statale specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale soprattutto all’estero, era conosciuta e stimata tra gli addeti ai lavori ma non al grande pubblico. Eppure agiva competitivamente attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

La risposta governativa al durissimo colpo inferto dal Covid-19 all’economia del Paese l’ha proiettata alla ribalta. Da partner di riferimento che era per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, formando con Simest il polo dell’export e dell’internazionalizzazione, è diventata uno snodo essenziale nel rapporto tra lo Stato e il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità.

“L’azienda, da sempre in prima linea nel sostegno all’export, è diventata uno snodo essenziale nel rapporto tra lo Stato e il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende”

Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 134 miliardi di euro, Sace serve oltre 23mila aziende, soprattutto Pmi, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri, con un ventaglio diversificato di prodotti e servizi assicurativo-finanziari. Vediamoli.

Garanzia Italia è lo strumento straordinario previsto dal Decreto 23/2020 “Liquidità” per sostenere, attraverso la garanzia di Sace e la controgaranzia dello Stato, l’erogazione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19. Per il rilascio delle garanzie a favore delle banche Sace ha sviluppato il portale dedicato “Garanzia Italia”, un percorso digitale che permette di ricevere e gestire online le richieste degli istituti di credito – già accreditati o che ne fanno richiesta – e di effettuare i controlli di conformità sui documenti.

Dal Nord al Sud, dalla componentistica auto all’agroalimentare, passando per l’abbigliamento, l’assistenza sociale e la ristorazione collettiva: il quadro delle aziende che hanno beneficiato delle garanzie è molto diversificato sia dal punto di vista geografico che da quello settoriale. Come testimoniano le storie di alcune di queste imprese, l’operatività di Sace nell’ambito di Garanzia Italia rappresenta un sostegno fondamentale al tessuto industriale e imprenditoriale italiano, in prospettiva della ripartenza dell’intera economia nazionale.

Le testimonianze delle imprese. Rinascente, ha ottenuto un finanziamento di 35 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo. La liquidità verrà destinata al pagamento dei fornitori e al capitale circolante. Mariella Elia, cfo di Rinascente, ha dichiarato: “Ringraziamo Sace per il supporto in questo periodo e la celerità nel fornire risposte e chiarimenti. Questo primo finanziamento è stato determinante per poter pagare tutti i nostri fornitori italiani di piccole e medie dimensioni e ha permesso, quindi, di sostenere la filiera produttiva della moda, fortemente penalizzata in questo periodo”.

Per il rilascio delle garanzie a favore delle banche Sace ha sviluppato il portale dedicato “Garanzia Italia”, un percorso digitale che permette di ricevere e gestire online le richieste degli istituti di credito - già accreditati o che ne fanno richiesta - e di controllare la conformità dei documenti

Pastificio Di Martino, azienda campana leader nel settore del food & beverage, ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro erogato da Unicredit. La liquidità sarà destinata al capitale circolante. Giuseppe Di Martino (il primo in foto), titolare del pastificio di, ha voluto ringraziare Sace “per questo finanziamento e per la celerità dell’operazione che ci permetterà di continuare ad implementare i nostri piani di sviluppo e di crescita.

È anche un bel segnale per il Paese che il primo finanziamento della banca con garanzia Sace nell’ambito del Decreto Liquidità vada ad una impresa del Sud. Grazie a questa operazione potremo assorbire al meglio lo shock subito dalla filiera produttiva a seguito della diffusione del Covid-19”.

Ciro Paone, azienda moda campana famosa in tutto il mondo come proprietaria del marchio di abiti da uomo Kiton, ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni di euro erogato da Iccrea BancaImpresa. La liquidità verrà utilizzata per garantire la continuità dei flussi di cassa e il sostenimento delle spese del personale dell’azienda.

Maria Giovanna Paone, vice presidente di Kiton Ciro Paone: “L’emergenza Covid-19 per la Kiton è stato motivo di preoccupazione fin dall’inizio. Già da fine gennaio le misure di lockdown hanno portato alla chiusura dei nostri negozi collocati in Cina e in Corea del Sud e poi, successivamente, in Giappone. Quando anche in Europa ci siamo attivati subito per recuperare finanza straordinaria e con tutta la documentazione preparata insieme a Sace siamo riusciti a ottenere la liquidità di cui avevamo bisogno. I finanziamenti sono arrivati in modo abbastanza veloce e siamo soddisfatti del sostegno ricevuto”.

Industrie Ilpea, azienda lombarda leader nella progettazione e realizzazione di componenti in materiali plastici, magnetici ed in gomma, con Garanzia Italia ha ottenuto due finanziamenti, di 5 e 4 milioni di euro, erogati rispettivamente da Crédit Agricole Italia e Unicredit.

La liquidità verrà utilizzata per sostenere il circolante, i costi del personale e gli investimenti negli stabilimenti italiani e per il pagamento dei fornitori. Paolo Cittadini (il secondo in foto) e Claudio Talamona, presidente e amministratore delegato di Industrie Ilpea, dicono che “la collaborazione con Sace si è rivelata un valore aggiunto e ha permesso di chiudere in tempi rapidi e con modalità efficienti una nuova operazione di credito, importante per il rafforzamento del profilo di liquidità aziendale dovendo affrontare periodi di elevata incertezza”.

Breton, azienda veneta leader nella produzione di macchine per la lavorazione della pietra naturale, dei metalli e di impianti per la pietra composita ha ottenuto un finanziamento di 25 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo. La liquidità verrà utilizzata per sostenere il costo del personale e il circolante e per finanziare gli investimenti. Così Luca Toncelli, presidente dell'azienda: “Grazie alla garanzia concessa da Sace stiamo facendo fronte agli sfasamenti della finanza e possiamo sostenere l’ordinaria gestione dell’azienda. Siamo arrivati velocemente alla conclusione del contratto e l’erogazione è stata velocissima”.