Bnl-Bnp Paribas Life Banker ingaggia 14 professionisti

Dopo la fase del coprifuoco come difesa dalla pandemia Covid-19, la rete dei life Banker di Bnl-Bnp Paribas ha ripreso l’attività di recruting e, in poche settimane ha portato all'ingaggio di 14 nuovi professionisti.

Ecco l'elenco dei nuovi life banker della rete: Massimo Arzilla, a Roma, da Azimut; Massimo Bianchi, da Banca Fideuram, a Modena; Stefano Calabrese, a Roma, già private banker Bnl, come anche Franco Parisini a Bologna e Ernesto Romaniello a Napoli. William De Rose, area manager in Puglia e Campania, ex Banca Widiba; Alessandro Guerrini, a Genova, da San Paolo Invest; Giuseppe Gulotta, a Palermo, da Banca Patrimoni Sella; Andrea Malponte, già Credit Agricole, a Treviso. A Palermo Antonino Prestia, ex Banca Mediolanum; da Allianz Bank Sandro Rattenni a Milano.

A questi si aggiungono i nuovi life banker junior, Simone Castiglioni a Varese; Cristiano Tuffanelli a Ferrara; Emanuele Melani, Livorno. Ad oggi sono 418 i life banker attivi nella rete in tutta Italia, cui si aggiungono 60 consulenti finanziari dipendenti.

Soddisfatto Ferdinando Rebecchi, responsabile Bnl-Bnp Paribas Life Banker. "Il nostro modello di Rete, pienamente integrato nella Banca e sinergico con le diverse società del gruppo Bnp Paribas", dice Rebecchi, "si conferma attrattivo per molti professionisti del settore, che ci scelgono consapevoli della ricchezza ed utilità della nostra piattaforma di offerta e servizio, a beneficio dei clienti e dei loro bisogni sia personali sia professionali. Ciò per noi è motivo di orgoglio; lo stesso orgoglio e senso di responsabilità con il quale i Life Banker hanno portato avanti il loro lavoro nei difficili mesi della pandemia. Ringrazio tutti e ognuno per l’impegno dimostrato al servizio della clientela».