ODDO BHF Secondaries Fund raggiunge i 358 milioni di raccolta

ODDO BHF Private Equity annuncia l’ultimo closing del fondo ODDO BHF Secondaries Fund, che porta a 358 milioni di euro l’importo raccolto con la sua strategia secondaria. Gli impegni del fondo confermano la fiducia degli investitori storici della società, e l’arrivo di nuovi partner.

Questa raccolta porta il totale dei capitali gestiti da ODDO BHF Private Equity a oltre 2,3 miliardi di euro. Il fondo in questione privilegia il segmento delle operazioni secondarie da 5 a 50 milioni di euro, ed è un prodotto globale che mira ad investire in attivi maturi, generatori di cash-flow e con un solido potenziale di creazione di valore.

ODDO BHF Secondaries Fund ha già realizzato otto operazioni su attivi europei e americani per quasi 80 milioni di euro. “Siamo certi che il mercato secondario del Private Equity continuerà a fornire nuove opportunità per ODDO BHF Private Equity", commenta commenta Jérôme Marie (in foto), co-gestore della strategia. "I nostri vent’anni d’esperienza nel segmento Private Equity del lower mid-market sono un importante asso nella manica che ci permetterà di offrire ai nostri investitori interessanti opportunità di investimento”.

“Pensiamo che, nel contesto attuale, la nostra strategia secondaria sia ben posizionata per cogliere nuove opportunità e investire in attivi potenzialmente performanti", conclude Nicolas Chaput, presidente di ODDO BHF Private Equity. Il successo della nostra raccolta conferma il nostro status di specialisti di questo mercato e rappresenta una prima tappa riuscita nel lancio della nostra offerta di Private Assets”.