Banca Sistema, nasce il primo operatore bancario necredito sul pegno

Da oggi il ramo d’azienda sul credito su pegno dal gruppo Intesa Sanpaolo entra nell'orbita di Banca Sistema. L'acquisizione, che avrà efficacia dal prossimo 13 luglio, darà vita al primo operatore bancario nel credito su pegno in Italia con 12 filiali e impieghi totali per oltre 70 milioni di euro.

Il corrispettivo dell'operazione, incluso l’avviamento, è di 34 milioni di euro. L'acquisizione è stata effettuata da ProntoPegno, controllata al 75% da Banca Sistema e per il 25 dalle fondazioni bancarie Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Le fondazioni hanno acquistato, in misure diverse tra loro, la quota del capitale sociale di ProntoPegno, che ha generato un utile netto per la banca al 30 giugno 2020 pari a 1,1 milioni di euro. Successivamente, le citate fondazioni hanno sottoscritto pro-quota, insieme a Banca Sistema, l’aumento di capitale di ProntoPegno, funzionale all’acquisto del ramo, per complessivi 34 milioni di euro.

Il ramo d’azienda credito su pegno acquisito dal gruppo Intesa Sanpaolo ha impieghi per 57 milioni di euro attraverso una rete di sei filiali presenti a Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia in cui operano 58 risorse. Gli impieghi, sostanzialmente stabili negli ultimi tre anni, hanno generato un margine di intermediazione annuo di circa 9 milioni di euro.

L’impatto dell’acquisizione sul CET1 ratio pro-forma, pari al 13,4% al 31 marzo 2020[1] è di circa -207bps (-170bps rispetto al ratio regolamentare alla stessa data). I ricavi e l’utile generati dal ramo acquisito aumenteranno il contributo a livello di Gruppo del business credito su pegno, in linea con la strategia di diversificazione perseguita dalla banca in questi anni.

Con l’acquisizione, il gruppo creditizio Banca Sistema rafforza la sua presenza sul territorio nazionale compiendo un decisivo passo avanti per implementare su scala più ampia la propria strategia nel credito su pegno e, grazie alle credenziali di solidità, innovazione e crescita che da sempre la caratterizzano, prepararsi a cogliere ulteriori opportunità in questo segmento di business caratterizzato da bassa rischiosità perché garantito oltre il 90% da oro.

Il gruppo Banca Sistema opera dal 2017 nel mercato del credito su pegno, dal 2019 tramite la società dedicata e controllata ProntoPegno S.p.A. e una rete di sei filiali a Milano, Roma, Napoli, Rimini, Palermo e Pisa.

"Con questa acquisizione ProntoPegno rafforza la propria posizione di mercato diventando il primo operatore bancario nel credito su pegno in Italia ed aprendo così un nuovo capitolo nella storia di costante crescita di Banca Sistema", commenta Gianluca Garbi, ad del gruppo, "in linea con la strategia di diversificazione da tempo avviata. Questo ci permette di consolidare gli investimenti realizzati finora nel credito su pegno e di proseguire nella crescita di questo business, che ha una forte valenza sociale confermata anche dall’interesse delle Fondazioni che hanno deciso di stare al nostro fianco in questo investimento".