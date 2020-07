Idealista, una chat per avvicinare professionista e cliente

Idealista attiva un servizio di instant messaging. “La chat per i professionisti accorcia le distanze tra venditore e acquirente migliorando la collaborazione, semplificando i processi e riducendo i tempi decisionali”, spiega Antonio Giordano, co-ceo del portale immobiliare.

Lo strumento permetterà agli utenti di dialogare con le agenzie, come già avviene tra inserzionisti privati. La chat di idealista consente la comunicazione in tempo reale tra l'agente e gli utenti registrati in cerca di immobili.I professionisti potranno condividere le informazioni sugli immobili dell'intero portafoglio di proprietà gestite dall’agenzia o assegnare la conversazione avviata con l'utente a un altro agente.

“La nuova versione della chat è rivolta ai professionisti che sanno quanto sia importante per i propri affari fornire riposte rapide alla clientela", aggiunge Giordano (in foto). Inoltre si tratta di un mezzo meno invasivo rispetto alle telefonate, che consente di rispondere a tutte le richieste di informazioni in maniera immediata”