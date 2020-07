Lyxor, quattro Etf sostenibili in linea con gli accordi di Parigi

Lyxor quota la prima gamma di Etf sul mercato in linea con l’Accordo di Parigi, che va a completare il proprio ecosistema di fondi passivi che replicano i benchmark climatici dell’Unione Europea. "Questi Etf soddisfano e vanno oltre i requisiti minimi dei benchmark Paris-Aligned dell’Unione Europea e saranno modificati più tardi nel corso dell’anno, se necessario, per tenere conto delle caratteristiche definitive pubblicate negli atti delegati dell'Unione Europea", spiega l'azienda.

L'obiettivo di investimento di questi prodotti indicizzati è compatibile con lo scenario definito dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici in linea con gli obiettivi parigini del 2015, che mirano a contenere l’aumento medio globale della temperatura entro 1,5 gradi centigradi, con un superamento nullo o limitato dei livelli dell’epoca preindustriale.

Questo scenario presuppone che il portafoglio sia concepito per seguire una traiettoria di riduzione delle emissioni di carbonio assoluta del 7% su base annua. L'indice sottostante integra una riduzione immediata del 50% dell'intensità di carbonio rispetto all’indice di riferimento, in linea con l'obiettivo ampiamente condiviso di ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2030, un passo fondamentale per raggiungere il traguardo di un mondo a zero emissioni nel 2050.

A tal fine, questi Etf sono i primi a prendere in considerazione le emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore di ciascuna delle società che li compongono. Sono anche i primi sul mercato a integrare l'esposizione al rischio fisico delle società che si trovano ad affrontare eventi climatici estremi.

La gamma è composta da quattro Etf (su azioni dell'Eurozona, europee, statunitensi e globali) che replicano indici S&P Paris-Aligned Climate ancorati alle raccomandazioni internazionali sulla transizione climatica. "In particolare, questi strumenti seguono in modo trasparente il modello della Task Force on Climate-related Financial Disclosures, nonché un insieme di dati scientifici raccomandato dalla Science Based Targets Initiative".

Questi Etf escludono le società attive nel settore del carbone e, al di sopra di determinate soglie, del petrolio, del gas naturale e della produzione di energia ad alta intensità di carbonio. Inoltre, evitano le società che non rispettano gli obiettivi ambientali dell'Unione Europea e quelle che operano nel settore delle armi, del tabacco o che violano le norme sociali.

In secondo luogo, utilizzando il modello "transition pathway" dello specialista di dati climatici di S&P, Trucost, che analizza e prevede le future emissioni di gas serra delle aziende, questi Etf consentono di rispettare una traiettoria di riduzione delle emissioni di carbonio chiara e prevedibile, dirigendo i capitali verso le società che contribuiscono maggiormente a rispettare lo scenario di contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi.

All'inizio di quest'anno, Lyxor è stato il primo emittente di Etf al mondo a quotare un ecosistema di strumenti concepiti per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con gli indici di riferimento in materia di transizione climatica dell’Unione Europea (“Climate Transition Benchmark”), che fissa degli obiettivi espliciti di limitazione dell’aumento della temperatura.

"Gli indici di riferimento sul clima dell'Unione Europea sono una delle espressioni della leadership dell’Europa sulle questioni climatiche", commenta Arnaud Llinas (in foto), head of Lyxor ETFs & indexing di Lyxor Am. "Siamo convinti del ruolo fondamentale degli indici e degli Etf, basati sui dati, per riallocare i capitali verso un'economia a zero emissioni di carbonio. Attraverso questi nuovi strumenti permettiamo agli investitori di elevare ulteriormente le loro ambizioni in materia di decarbonizzazione adottando un approccio più green tramite l’esclusione di combustibili fossili".

"Siamo lieti che Lyxor abbia selezionato i nostri indici S&P Paris-Aligned Climate come sottostanti per i loro nuovi Etf", dice Reid Steadman, global head of Esg Indices di S&P Dow Jones Indices. "Siamo orgogliosi di offrire indici innovativi e trasparenti in Europa e a livello globale che supportino i nostri clienti nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, misurandone i rischi e le opportunità”. Tutti i nuovi Etf hanno un TER dello 0,20%: