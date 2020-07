A metà giugno Maire Tecnimont, con la sua divisione green NextChem, ha riconfermato l'accordo con Eni per lo sviluppo di progetti di economia circolare. Oggi pomeriggio, l'amministratore delegato del gruppo di igegneria industriale italiano, Pierroberto Folgiero, sarà l'ospite del direttore di Investire, Sergio Luciano, per il primo appuntamento della settimana con Sos Investire. L'intervista all'ad è in streaming alle 18.30 sul canale YouTube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.it.