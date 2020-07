Il Btp Futura piace ai nuovi investitori retail

Il Tesoro ha lasciato invariate le cedole minime per la nuova emissione del Btp Futura dedicata agli investitori retail, considerato che nel periodo di collocamento – durato cinque giorni e terminato il 10 luglio - la richiesta complessiva ha raggiunto i 6 miliardi di euro". Il commento di Darrell Delamaide, analista di Investing.com.

Le cedole step-up del collocamento decennale sono pari all’1,15% per i primi quattro anni, all’1,30% per i successi tre e all’1,45% per gli ultimi tre, con un premio fedeltà (“loyalty premium”) per chi lo avrà detenuto in portafoglio fino alla scadenza.

Il ministero ha dichiarato che circa il 60% degli investitori non aveva acquistato la recente emissione obbligazionaria Btp Italia, mostrando un significativo aumento della partecipazione diretta degli investitori retail italiani durante la pandemia di Coronavirus.

Il programma di acquisto di asset della Banca Centrale Europea e il prossimo programma di aiuti per la ripresa dell'UE stanno sostenendo i prezzi dei Btp, anche sei i quattro paesi cosiddetti frugali (Frugal Four) del Nord Europa si stanno opponendo al programma di aiuti.

Venerdì lo spread sui rendimenti dei Btp a 10 anni rispetto ai bund tedeschi è salito a 174,1 punti base dopo essersi attestato sotto i 160 punti base in settimana, visto che la debolezza del mercato azionario ha spinto al rialzo l'avversione al rischio degli investitori e ha comportato un calo dei rendimenti dei bund.

Per far fronte ai costi legati alla pandemia di Coronavirus, i governi stanno diversificando l'offerta di obbligazioni e gli investitori stanno acquistando bond a scadenza più lunga per ottenere rendimenti più elevati. Il mese scorso l'Austria ha emesso il secondo titolo a 100 anni e, dopo diversi decenni, gli Stati Uniti hanno lanciato sul mercato il primo Treasury bond a 20 anni.