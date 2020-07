L'equity premia i fondi a giugno, sanità e mercati asiatici vincono

Le nuove classifiche mensili sull'andamento dei fondi di investimento, stilate da Fida Rating vedono primeggiare l'equity e i mercati asiatici. Buoni risultati anche sul Brasile. Gli indici di riferimento dei prodotti in top ten ottengono rendimenti compresi tra l'8% e il 10%.

A giugno la classifica delle migliori strategie è spinta dall'azionario e presenta risultati che superano il 21%. Anche qui l'esposizione al mercato asiatico è un elemento caratterizzante. I settori vincenti di giugno si rivelano energie alternative e healthcare.

La prima posizione è occupata dalla strategia di Csop Am, China New Balance Opportunity A Dis $, operante nel mercato azionario cinese, con una performance sul mese del 21,62%. Segue Bnp Paribas Am, con Bnp Paribas Energy Transition Clas Dis EUR, fondo sull'equity sostenibile che registra una performance del 21,41%. Al terzo posto, il fondo equity sul settore sanitario di Vontobel Am, Variopartner SICAV Sectoral EM Healthcare P Cap $ (15,95%).