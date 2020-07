Pmi, October: prestiti in sette giorni con l'instant lending

October lancia la soluzione di “instant lending”: solo pochi minuti per ricevere un’offerta di finanziamento grazie alla completa automazione del processo di valutazione.

La soluzione è dedicata alle Pmi colpite dalla crisi sanitaria e idonee alla copertura della garanzia statale la possibilità di accedere al credito in modo immediato. Con l’istant lending la piattaforma può oggi svolgere un’analisi completamente automatica delle richieste di finanziamento e, in pochi minuti, proporre alle imprese un’offerta di importo compreso tra i 30 e i 250 mila euro.

La forma di finanziamento istantaneo utilizza tecniche di machine learning per valutare il rischio di default aziendale ed è basato sull’analisi pregressa delle oltre 131 mila richieste di finanziamento pervenute alla piattaforma dal 2015.

"I test effettuati dalla piattaforma di digital lending dimostrano come l’algoritmo fornisca risultati precisi", scrive l'azienda, "consentendo di prevedere in modo accurato il rischio di insolvenza di un'azienda riducendo così a pochi minuti le tempistiche necessarie all’approvazione del finanziamento".

Alcuni governi europei hanno recentemente introdotto diverse forme di garanzie statali per rispondere alla crisi di liquidità e mitigare il rischio a carico degli investitori. October è uno degli operatori fintech autorizzati, insieme alle banche, a erogare finanziamenti garantiti in Italia, Francia e Paesi Bassi.

In Italia è stato annunciato un piano di 400 miliardi di euro di prestiti garantiti ma burocrazia e tempistiche troppo lunghe rischiano di rendere la manovra inefficace. Secondo i dati del Fondo di Garanzia, solo dal 17 marzo al 21 giugno 2020 sono oltre 678 mila le richieste di finanziamento pervenute e oltre 70 mila sono quelle che superano i 30 mila euro. Secondo un rapporto della commissione di inchiesta sul sistema bancario, i prestiti sopra i 25 mila euro erogati dalle banche alle imprese più grandi sono circa un quarto rispetto alle domande presentate.

La soluzione di “Instant Lending” è attualmente operativa in Francia e in Italia "e riduce ulteriormente i tempi già brevi del processo di finanziamento standard della realtà fintech che prevede 7 giorni per l’erogazione dei fondi sul conto dell'impresa dalla presentazione della richiesta", si legge ancora nel comunicato.

“Abbiamo messo a frutto il lavoro svolto negli ultimi 5 anni per rendere il nostro processo di finanziamento ancora più veloce ed efficace"; commenta Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia. "Nel contesto attuale, grazie alla nuova soluzione di Instant Lending e alle garanzie governative che tutelano i nostri prestatori, le Pmi idonee possono accedere al credito in modo immediato. Per la ripresa economica, è fondamentale che gli imprenditori siano messi nelle condizioni di finanziarsi velocemente focalizzando tempo ed energie sul core business”.