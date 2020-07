Quotate in Borsa, utile netto in calo

La capitalizzazione di Borsa è in aumento del 17%, mentre il rapporto fra capitalizzazione e Pil si attesta al 33,1% rispetto al 28,2 a fine 2018. Calano invece gli scambi di azioni (-17,9%) e di derivati azionari (-19,3%), rispetto a due anni fa. Questi sono alcuni dati ontenuti nel Bollettino statistico di giugno redatto da Consob.

L'autorità di controllo su Borsa e mercati registra anche un calo complessivo dell’utile netto delle società quotate in Borsa: le non finanziarie registrano una diminuzione del 24,8% e le banche del 2,2%, a fronte di un aumento del 7,7% per le assicurazioni e del 4,3% per le società industriali quotate all’Aim.

Aumento complessivo per le emissioni di obbligazioni di banche italiane; si riducono invece le offerte pubbliche sul mercato domestico (-18,5%) a fronte di un deciso incremento delle offerte private riservate a investitori istituzionali (+70,2%).

In crescita la raccolta di strumenti finanziari (+10,8%) e di prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario (+11,5%). Crescono anche i volumi di attività relativi alla prestazione di servizi di investimento esecutivi (collocamento di strumenti finanziari +10,8%, negoziazione in conto proprio +8,3%, ricezione e trasmissione di ordini +8,1%), stabile l’esecuzione ordini (0%).

Infine, Consob registra una crescita del patrimonio gestito da intermediari italiani (+12,5%) e del patrimonio degli OICR esteri collocati in Italia (+17,9%).