Generali Investments Partners annuncia la nomina di Tim Rainsford a nuovo global head of sales. In questo ruolo, sarà responsabile della definizione dei piani e delle strategie di sviluppo commerciale volti a rafforzare il posizionamento di Generali Investments nei mercati chiave, nonché a far crescere la sua presenza internazionale espandendosi in nuove aree geografiche.

Nel suo nuovo ruolo, effettivo dal primo settembre, Rainsford riporterà a Carlo Trabattoni (in foto), ceo della società di gestione del risparmio del gruppo Generali, e guiderà un team globale di professionisti delle vendite basati in Italia, Francia e Germania.

Tim Rainsford porta in Generali Ip 20 anni di esperienza in ruoli di vertice nel settore dell’asset management, ed un’autorevole competenza nel customer relationship management, acquisita coordinando team internazionali di sales, marketing e servizio clienti in tutto il mondo.

Prima di entrare in Generali IP, è stato group head of distribution and marketing in Gam I con la responsabilità di definire la direzione strategica commerciale e di marketing della società. In precedenza aveva trascorso tredici anni presso Man Investments Ltd, ricoprendo posizioni di crescente responsabilità, fra le quali Senior Managing Director - head of European sales, e global co-head of sales and marketing.

“E’ un grande piacere dare il benvenuto a Tim nel nostro gruppo", commenta Timothy Ryan, group chief investment officer e ceo asset & wealth management, "una nomina strategica che darà ulteriore impulso all'affermazione della nostra strategia multi-boutique e dei suoi vantaggi competitivi in termini di diversificazione dell’offerta, approccio personalizzato e capacità di rispondere alle prossime sfide per il nostro gruppo ed il settore dell’asset management a livello globale".

Nell'attuale scenario di mercato", aggiunge Trabattoni, "in cui qualità e specializzazione sono fondamentali, il focus sul cliente è più importante che mai. La competenza di prim’ordine nelle stategie di sales e marketing maturata da Tim presso società di investimento strutturate e internazionali, così come la sua profonda conoscenza del settore dell’asset management globale, saranno fondamentali per sviluppare ulteriormente la nostra distintiva e diversificata sales proposition, e per rafforzare la nostra capacità di creare valore di lungo termine per i clienti.”