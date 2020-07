Jupiter amplia l'offerta sul reddito fisso con il lancio del Jupiter Global Sovereign Opportunities. Il fondo, gestito da Vikram Aggarwal, si avvarrà dei risultati conseguiti dall'azienda nell'investimento in obbligazioni sovrane globali, con l'obiettivo di ottenere un rendimento totale positivo nel medio-lungo termine, sia attraverso una crescita del reddito che del capitale.

Aggarwal è entrato in Jupiter nel 2013 e vanta un'esperienza decennale negli investimenti sul reddito fisso, con particolare attenzione al debito sovrano e ai mercati emergenti. Dal luglio 2017, il gestore è assistant fund manager del fondo Jupiter Dynamic Bond (Sicav) da circa 8 miliardi di euro e del fondo obbligazionario flessibile di diritto inglese da 4,3 miliardi di sterline, lavorando a fianco del lead manager Ariel Bezalel e del fund manager Harry Richards.

La strtegia punta investe in un portafoglio di obbligazioni sovrane non vincolato, flessibile e diversificato, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Vikram combinerà l'analisi macroeconomica top-down con la ricerca sui paesi bottom-up, per identificare attività sovrane interessanti a livello globale.

Il nucleo del fondo sarà investito in obbligazioni sovrane, il gestore ha anche la flessibilità necessaria per investire in titoli "quasi-sovrani" e in opportunità legate a situazioni particolari. Il Fondo ricercherà investimenti sia in valuta locale che in valuta forte, oltre che nel più ampio universo sovrano di credito, tassi e FX. Incorporato nel processo di investimento, il fondo terrà conto delle considerazioni Esg.

Jupiter Global Sovereign Opportunities si colloca all'interno della strategia flessibile a reddito fisso di Jupiter, che gestisce 4 miliardi di sterline in titoli di debito sovrano. Il gestore sarà supportato dal team Jupiter Fixed Income, formato da 19 esperti, e dal più ampio quadro di gestione del rischio di Jupiter.

"Nell'attuale contesto di crescente incertezza e di forte volatilità causata dalla pandemia del coronavirus globale", dice Aggarwal, "riteniamo che un portafoglio di debito sovrano attivo e flessibile rappresenti un'opportunità d'investimento adeguata al rischio. Il debito sovrano è il segmento più ampio e liquido dell'universo del reddito fisso, con un tasso di insolvenza storicamente inferiore a quello del credito corporate. Adottando un approccio ad alta convinzione desideriamo offrire ai clienti una buona opzione durante questa crisi, e oltre".

"Vikram ha una comprovata esperienza come assistant fund manager nei nostri due fondi obbligazionari flessibili di punta e", commenta il cio di Jupiter, Stephen Pearson (in foto), "mentre continuiamo a sviluppare le nostre capacità nel campo del reddito fisso, questo fondo è stato un naturale passo avanti. La ricerca nell'ambito del debito sovrano ha contribuito in modo determinante al continuo successo della nostra strategia obbligazionaria senza vincoli e il nostro team di ricerca di talento nel campo delle obbligazioni a reddito fisso è esperto nel selezionare le migliori opportunità in questo settore. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un fondo dedicato in quella che è e continuerà ad essere un’importante asset class".