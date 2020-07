La volatilità gonfia le vele dell'absolute return

Gli investimenti sul ritorno assoluto sembrano sempre più orientati verso strategie long-short e che puntino a generare alfa dall'alta volatilità. Questa è la tendenza fotografata dalla top ten dei fondi di giugno elaborata da Fida Rating.

A maggio la performance migliore sull'absolute return è stata del 12,87%, raggiunta da una strategia multiequity di H2O Am. A giugno il migliore prodotto è quello di Casa4Funds, il Banor Sicav Greater China Equity R EUR che registra il 10,02%. Al secondo posto troviamo Credit Suisse Fund Management, con il CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha IBH EUR (8,77%). H2O Am, protagonista di maggio, non lascia il podio conquistando il terzo posto della classifica di Fida Rating con il H2O Multiequities R EUR (8,71% di prerformance sull mese).