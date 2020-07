Mediobanca: Nagel & Co devolvono i compensi alla lotta contro il Coronavirus

Il gruppo Mediobanca stanzia 950 mila euro come contributo per tre nuovi progetti solidali nell’ambito dell'emergenza da Covid-19. Denaro che porta a 2,5 milioni di euro l’impegno complessivo di gruppo da inizio pandemia.

In particolare, un contributo pari a 640mila è frutto della rinuncia e riduzione del compenso da parte degli amministratori, consiglieri e sindaci facenti parte del cda, integrato da Mediobanca con ulteriori 310mila.

Come comunicato in occasione degli ultimi risultati trimestrali, il presidente Renato Pagliaro, l’amministratore delegato Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci hanno deciso di devolvere il compenso per la carica di amministratore per l’intero esercizio 2019/20 a iniziative legate all’emergenza. I consiglieri e i sindaci di Mediobanca hanno a loro vota scelto di sostenere le iniziative promosse devolvendo il 20% del proprio stipendio annuo.

Un impegno che si è concretizzato con la donazione a sostegno di tre iniziative solidali selezionate di concerto con il comitato CSR di gruppo: Fondo Sempre con Voi, Fondo di Mutuo Soccorso della Città di Bergamo e la fondazione Mission Bambini.

Fondo Sempre con Voi istituito dal Dipartimento della Protezione Civile è finalizzato a fornire un primo sostegno alle famiglie di medici e personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19;

Fondo di Mutuo Soccorso della Città di Bergamo finanzia attività di carattere sociale, con contributi a fondo perduto per chi si troverà in condizioni di estrema fragilità economica oltre a sostenere le attività economiche delle piccole e piccolissime imprese del commercio, dell’artigianato e della ristorazione evitando la chiusura di tante micro attività.

Mission Bambini è nata nel 2000 con lo scopo di dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subito violenze fisiche e morali. Durante questa emergenza che ha imposto la chiusura delle scuole e un mutamento radicale delle abitudini, la fondazione sta offrendo un aiuto a sostegno delle famiglie più fragili: attraverso nuova strumentazione informatica presso centri di aiuto allo studio e tramite l’attivazione di un servizio di sostengo psicologico da attivare nella fase di rientro a scuola e alla normalità.