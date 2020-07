Piergiulio Dentice di Accadia entra a far parte di Prelios Sgr come responsabile della nuova struttura di asset management, a diretto riporto dell’amministratore delegato Patrick Del Bigio.

Cinquatatrè anni, Piergiulio Dentice di Accadia vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale nell'immobiliare in cui ha ricoperto ruoli executive nel project & construction management, nell’asset & fund management e infine nel development, concentrandosi in particolare su operazioni “mixed use” di rigenerazione urbana.

Dopo la laurea in Ingegneria Civile e l’executive master of Business Administration (MBA) conseguito all’Università Bocconi, il manager ha maturato esperienze in Cbre Global Investors Sgr, Savills Im Sgr, Lendlease – in cui dal 2012 ha creato e guidato la divisione development – e nel gruppo Percassi. Piergiulio Dentice di Accadia è membro del Comitato Scientifico e Docente di “Development Management” alla Luiss Business School.

“In un’ottica di costante allineamento alle best practice internazionali, la creazione della struttura di Asset Management e la nomina di Piergiulio Dentice di Accadia si inquadrano nel processo di rafforzamento della Società”, dice l'ad Del Bigio. “Il nostro fine è quello di offrire agli investitori un servizio connotato da focus specifici ma integrati”.

"Sono particolarmente onorato di iniziare questa nuova avventura all’interno di una società il cui know-how è riconosciuto a livello internazionale”, commenta Dentice di Accadia. “Gli obiettivi della nuova struttura di Asset Management si concentreranno sull’individuazione e proposta, in accordo con la struttura di Fund Management, delle strategie di valorizzazione e gestione degli asset costituenti il patrimonio dei FIA immobiliari e la relativa implementazione, nonché la gestione operativa e amministrativa degli asset”.

Nell'ambito di Prelios Sgr la struttura fund management, affidata ad Alessandro Busci a diretto riporto dell'mministratore delegato, si concentrerà sulla gestione dei FIA e in particolare sulla predisposizione dei business plan, in accordo con la struttura asset management. Gestirà inoltre la promozione e valorizzazione dei fondi di investimento alternativi nei rapporti con i partner esterni e con gli stakeholder interessati, inclusi i partecipanti.