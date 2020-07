La politica monetaria e fiscale di Fedeeral Reserve e governo Usa piace agli investitori del comparto obbligazionario. A dirlo è la top ten semestrale stilata da Fida Rating sui migliori fondi esposti sul mercato dei bond. Una classifica dominata dalle strategie specializzate sul debito governativo Usa. Appunto.

Il migliore fondo da inizio anno ad oggi è di Nordea, il Nordea 1 Long Duration US Bond BP EUR con un rendimento semestrale del 21,4%. Segue a distanza il Fidelity Us Dollar Bond Y $ della lussemburghese FIL Inv. Mgmt (performance: 10,7%). Terzo posto per EF Bond GBP LTE RH EUR di Eurizon Capital che, se su base mensile (giugno) registra il -067%, sul semestre recupera terreno al 9,45%.