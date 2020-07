Mediolanum IF, Whitehead è l'equity portfolio manager

David Whitehead è stato nominato equity portfolio manager all’interno del team multi-manager del Mediolanum International Funds (Mifl), la piattaforma europea di asset management del gruppo bancario Mediolanum. Sarà operativo presso il quartier generale della piattaforma a Dublino e riporterà a Eoin Donegan, responsabile del team equity multi manager.

Whitehead si occuperà principalmente della gestione delle strategie azionarie in ambito multi-manager, ma lavorerà a stretto contatto anche con il team di ricerca e selezione dei gestori terzi. Sarà coinvolto nell’intero processo di investimento, compresa l’asset allocation e la selezione dei gestori, oltre alla costruzione del portafoglio.

Il manager ha maturato dieci anni di esperienza nel settore finanziario, ricoprendo diversi ruoli. Recentemente è stato senior investment research analyst nella funzione di investment research di una primaria società che si occupa di consulenza specializzata nel settore pensionistico e di investimento. Era anche membro del comitato di investimento e si occupava di selezione di gestori, asset allocation e costruzione di portafogli.

Precedentemente ha ricoperto il ruolo di investment analyst per Acumen&Trust, società di consulenza finanziaria e di investimento di Dublino e prima ancora ha lavorato in Bny Mellon e Citigroup.

La nomina di Whitehead fa seguito alle assunzioni fatte da Mediolanum International Funds negli ultimi dodici mesi e arriva subito dopo la nomina dello scorso mese di Terry Ewing, nuovo head of equities proveniente dall’Abu Dhabi Investment Authority.

“Whitehead ha una profonda conoscenza dei mercati finanziari e degli investimenti", commenta Christophe Jaubert, cio & head of multi-manager della piattaforma di prodotti di Mediolanum, "e per questo è un altro grande acquisto per noi in questo momento. La sua esperienza maturata nella ricerca di gestori, nell'asset allocation e nella costruzione di portafoglio sarà di aiuto alla nostra attività Multi-Manager. Siamo molto contenti che entri a far parte del team”.

I piani futuri di Mifl includono l’assunzione di altri professionisti nell’ambito degli investimenti azionari con l’obiettivo di espandere la piattaforma delle strategie gestite internamente. Mentre continuerà a mantenere relazioni a lungo termine con i migliori gestori azionari terzi, la priorità ora, pur mantenendo la filosofia incentrata sul valore della diversificazione, è quella di complementare tali competenze esterne con quelle sviluppate internamente.

Mifl prevede di continuare ad aumentare il proprio personale anche quest'anno, in linea con gli ultimi 20 anni (circa il 22% CAGR), e per far fronte alla crescita futura si è trasferita in una nuova sede di circa 2000 metri quadrati all’interno della IFSC, il Distretto Finanziario di Dublino. Conta patrimonio gestito di 40 miliardi di euro alla fine di giugno 2020 e oltre 60 fondi in gestione.