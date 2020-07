Tecnologia e equity Usa sul podio semestrale dei fondi di investimento

Dopo le classifiche mensili sui migliori fondi per rendimenti e asset class (con l'equity come stella polare delle migliori stretegie di giugno), Fida Rating offre uno sguardo sull'andamento del mercato nell'arco degli ultimi sei mesi, ossia da inizio anno a giugno.

Confermata la tendenza dei capitali a cercare rifugio dalla volatilità nei metalli preziosi, che presentano picchi di rendimenti vicini al 25%. Si conferma anche la corsa ai titoli tecnologici con un focus su telecomunicazioni, information technology, biotech e robotics. L'attuale contesto favorisce caratteristiche come la capitalizzazione del titoli e le caratteristiche dei loro dividendi.

La classifica semestrale per performance "presenta risultati eccezionali, ben superiori al 50%", sottolinea Fida. "I fattori vincenti sono l'esposizione al mercato Usa, all'IT ed al robotics". Primo e secondo posto della top ten semestrale sono dell'irlandese Morgan Stanley Im rispettivamente con MSIF US Insight A $ (53,85%) e MSIF Us Growth A $ (53,04%). Terzo il Fin. Ech. Artificial Intelligence K EUR di Financiere de l'Echiquier con un rendimento semestrale del 41,80%