Vontobel, tra i nuovi memory cash collect anche uno sul titolo Tesla

Vontobel quota sul SeDeX quattro memory cash collect, tre su basket tematici e uno sul titolo Tesla. I certificati di nuova emissione hanno barriere altamente protettive, fino al 50%, e presentano effetto memoria, cioè se in una qualsiasi data di valutazione precedente non si verifica la condizione di pagamento, il premio non va perso ma conservato in memoria e pagato la successiva data in cui, invece, la condizione di pagamento si verifica.

Inoltre, i nuovi certificati hanno possibilità di rimborso anticipato e presentano buoni rendimenti. In particolare, il certificato su Tesla offre un rendimento che può raggiungere anche il 21% annuo.

“Considerata l’attuale situazione sui mercati, abbiamo emesso prodotti su panieri di titoli che non sono ancora tornati alle quotazioni di inizio anno, approfittando di strike bassi e posizionando le barriere sotto i minimi di marzo", commenta Francesca Fossatelli (in foto), responsabile flow products development dei certificati e covered warrant per l'Italia di Vontobel.

"Su Tesla invece, abbiamo immaginato un prodotto che potesse sfruttare la positiva volatilità del titolo in questo periodo, fornendo un rendimento interessante", aggiunge Fossatelli. "Se il titolo continuasse a salire, il prodotto andrebbe in autocall a ottobre, pagando un premio trimestrale di 5,25 euro. Se il titolo dovesse correggere e assestarsi su valori inferiori, non scendendo al di sotto di 697,75 dollari, il prodotto continuerà a pagare i premi trimestrali e, a scadenza, restituirà il capitale, fornendo un rendimento del 42% in due anni.”.