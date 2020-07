"A giugno gli afflussi di capitali sono stati trainati principalmente dal forte interesse degli investitori per le obbligazioni societarie in dollari e euro (16,8 milliardi di euro) e per l’high yield (9,1 miliardi) a livello globale". L'analisi di Vincent Denoiseux, head of Etf research and solutions, Lyxor Am.

Complessivamente, in Europa gli Etf e i fondi obbligazionari hanno registrato una raccolta netta di nuovi capitali pari a 34,2 miliardi (25,7 nei fondi aperti e 8,5 negli Etf). Gli Etf e i fondi azionari hanno totalizzato una raccolta netta di nuovi capitali pari a 18,2 miliardi di euro (12,9 nei fondi aperti e 5,3 negli Etf).

Gli Etf hanno registrato afflussi per 14,2 di euro a giugno, di cui 8,5 negli Etf obbligazionari e 5,3 negli azionari. Gli Etf Smart Beta hanno raccolto 0,6 miliardi grazie soprattutto al contributo di 700 milioni da parte degli Etf Smart Beta azionari. Gli afflussi verso gli Etf Esg hanno registrato un nuovo record, raggiungendo quota 3,7 miliardi, prevalentemente nel segmento azionario.