Sanpaolo Invest ingaggia padre e figlia

Le reti Fideuram e Sanpaolo Invest raggiungono il numero di 68 prvate banker ingaggiati da inizio anno al 30 giugno scorso, portando a 4.845 i professionisti attualmente operativi sul territorio nazionale. Tra i nuovi ingressi di giugno, le due società del gruppo Intesa Sanpaolo (nella foto Fabio Cubelli, condirettore generale responsabile area coordinamento affari di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e dg di Sanpaolo Invest) ne segnalo sei.

In Lombardia, nella rete Sanpaolo Invest fanno il loro debutto Francesco Sciortino e sua figlia, Claire. I due private banker, punto di riferimento per la clientela di elevato standing di Milano e Varese, gestiscono un portafoglio complessivo superiore ai 40 milioni. Insieme a loro anche Andrea Nova per il Piemonte. Fideuram ha invece ingaggiato per il Lazio Susanna Guerrieri; nel Veneto Pierangelo Cardin; in Lombardia Dario Zanotti.