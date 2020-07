Cedacri semplifica le transazioni online con il sistema di PayDo

Cedacri integra il sistema di pagamento digitale di Paydo, Plik, nelle proprie piattaforme. La società di servizi digitali per le banche estende le opzioni del proprio open banking, permettendo agli istituti clienti di offrire la modalità di invio e ricezione di denaro attraverso sms, WhatsApp e/o email senza conoscere l’iban del destinatario.

Plick è un servizio a valore aggiunto dei conti di pagamento che, tramite API, si integra direttamente nelle piattaforme bancarie o indirettamente tramite quelle di open banking. L’obiettivo dell’accordo tra Cedacri e Paydo è quello di collaborare attivamente con gli istituti bancari per favorire l’innovazione nei processi e nei servizi rivolti alla loro clientela retail e corporate, agevolando una maggior fruibilità dei servizi bancari e la dematerializzazione del contante.

Plick è già integrato e disponibile sulla piattaforma Cedacri di Internet Home Banking e Mobile Banking per i servizi bancari rivolti alla clientela retail, nonché sulla piattaforma Corporate Banking Interbancario per i servizi alle imprese, che potranno utilizzare il nuovo sistema anche per effettuare pagamenti digitali massivi e senza limite di importo; alcune banche hanno già reso disponibile il servizio. Le API di Plick sono inoltre disponibili sul portale di Open Banking di Cedacri, confermando il ruolo strategico della società come interlocutore privilegiato per l’ecosistema bancario nel percorso della digital transformation.

“Mai come in questo momento storico siamo orgogliosi di collaborare con il sistema Paese nell’operazione di consolidamento dei pagamenti digitali - dichiara l'ad, Corrado Sciolla (in foto). "Come Cedacri, gestiamo attraverso le nostre piattaforme oltre 70 istituti bancari processando 79 milioni di transazioni al giorno e abbiamo già integrato nel nostro core system i principali sistemi di pagamenti digitali".

"Ora", aggiunge l'ad, "l’innovativo sistema Plick, una soluzione ideale per trasferire denaro in mobilità in maniera veloce, tracciabile e sicura, rende le nostre soluzioni ancora più competitive. Un ulteriore passo nella rivoluzione digitale del comparto bancario che vogliamo supportare in prima linea attraverso un servizio che garantirà semplificazione dei processi, innovazione nell’offerta di servizi a valore aggiunto e contenimento dei costi”.

“Con Cedacri abbiamo condiviso fin da subito un’importante collaborazione nell’hosting della piattaforma Plick sui sistemi Cedacri", commenta Donato Vadruccio, fondatore e ceo di PayDo. "Oggi Cedacri prosegue nel percorso di innovazione rendendo disponibile Plick a tutte le banche aderenti con l’obiettivo di supportare concretamente la digitalizzazione dei servizi anche tramite il Gateway PSD2".

"Ritengo che il percorso comune e la collaborazione organica qui realizzata", conclude Varduccio, "sia l’esempio di efficace collaborazione tra banche e fintech in ottica open banking, in questo caso facilitata dalla qualità di un partner tecnologico apprezzato dalle numerose banche aderenti”