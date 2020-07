Consob, altri cinque siti internet abusivi di finanza

L'autorità di controllo sulla Borsa e i mercati italiani ha ordinato l'oscuramento di 5 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. Consob si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento:

Capoinvest Ltd (sito internet www.capoinvestgroup.co.uk);

Terratech Ltd (sito internet www.eufxinvest.com);

Level Up Capital Ltd (sito internet https://trade100fm.net);

Trade Com Limited (sito internet https://globalspotfx.com);

Pure M Global Limited (sito internet https://realmarketbroker.com).

Sale, così, a 257 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.