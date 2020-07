Venerdì 24 luglio dalle 11.00 alle 12.30 si terrà il webinar di presentazione del report "La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata”. Il rapporto, che sarà pubblicato al termine della presentazione sul sito della Consob, fa il punto sull’impatto delle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 nel primo semestre 2020, esaminandone l’evoluzione nel contesto sia domestico sia internazionale.

Lo studio offre prime riflessioni sulle trasformazioni che la pandemia ha innescato ovvero accelerato, a più livelli, contribuendo così a cambiare il contesto di riferimento in cui si troveranno ad operare regolatori e autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Aprirà i lavori il commissario Consob, 0; seguiranno gli interventi di Nadia Linciano, Monica Gentile, Valeria Caivano e Francesco Fancello.

E’ possibile iscriversi per partecipare all’evento attraverso il SIPE - Sistema Integrato per l'Esterno. Ai partecipanti verrà inviata una e-mail contenente il link per collegarsi all'evento.