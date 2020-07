Nuova governance per Assofintech, l'associazione che riunisce le realtà italiane dei settori fintech e insurtech, per fare sistema e crescere insieme, annuncia infatti il rinnovo dei vertici e una nuova fase di sviluppo, a poco meno di tre anni dal lancio.

L’assemblea dei soci fondatori di Assofintech ha votato all’unanimità lo scorso 14 luglio la nomina a presidente di Maurizio Bernardo, ispiratore dell'associazione nel 2017, quando era presidente della commissione finanze della Camera, e la nomina a segretario generale di Fabrizio Barini (in foto), già consigliere di Assofintech.

Il presidente uscente Fabio Brambilla e il segretario generale uscente, Fabio Allegreni, continueranno a essere direttamente impegnati nelle attività dell’associazione. "La vitalità di un’associazione si rileva anche dalla sua capacità di rinnovarsi e dopo tre anni di start up in cui da zero abbiamo raggiunto oltre 150 associati e un ottimo livello di notorietà, credo sia necessario fare un ulteriore salto di qualità con una prospettiva ancora più propositiva sia a livello nazionale che internazionale", commenta in una nota Brambilla.