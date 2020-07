Concrete Investing raccoglie tre milioni per il progetto milanese

Il portale di equity crowdfunding Concrete Investing ha chiuso in 72 ore la raccolta di capitali per lo sviluppo residenziale dell’ex impianto produttivo “Officine Fratelli Borletti” in Piazzale Irnerio a Milano. Il progetto, nominato Washington Building, è protagonista della campagna di crowdfundig immobiliare più ricca mai realizzata nella storia recente del crwdofunding italiano, con una raccolta di 3,3 milioni di euro.

Supportata finanziariamente anche da Intesa Sanpaolo, l'operazione si svilupperà su 13.000 metri quadri, e si basa sulla progettazione dello studio di architettura DFA&Partners di b, promosso da Al.si.co di Matteo Albarello, Federico Consolandi e Ambrogio Silva.

L’offerta, che ha coinvolto 207 investitori con un ticket medio di 16.000 euro, consiste nella ristrutturazione, con parziale demolizione e ricostruzione, dell'ex impianto produttivo "Officine Fratelli Borletti". Il complesso industriale originale, costruito tra il 1912 e il 1916, è composto da un nucleo principale in stile eclettico affacciato su Piazza Irnerio, al quale sono stati aggiunti, fino agli anni '50, dei volumi accessori in stile razionalista.

L’intervento prevede lo sviluppo di un immobile di 5 piani fuori terra e due ulteriori piani arretrati. Il complesso è dotato di tre piani interrati, adibiti ad autorimessa, locali tecnici e cantine e al piano terra, sono previsti una serie di servizi integrativi all'abitare: palestra, SPA, locale delivery e un'area lounge a disposizione dei condomini. Il progetto prevede circa 100 unità abitative di varie tipologie, di cui già vendute circa il 70%.

La preparazione del cantiere per l'edificazione dell'edificio è attualmente in corso e la consegna dell'immobile è prevista per il terzo trimestre 2022. La raccolta su Washington Building, aperta anche agli investitori retail, era stata lanciata lo scorso 7 luglio e si è chiusa in soli 3 giorni. Il rendimento annuale atteso (IRR) pari al 13,6%, un ritorno complessivo dell’investimento (ROI) del 40,4% e un holding period di 32 mesi.

“Questa raccolta conferma il forte interesse per una delle asset class preferite dagli italiani in tema di investimenti, cioè l’immobiliare", dice Lorenzo Pedotti, ceo di Concrete Investing. "A maggior ragione in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo, riscuotono successo operazioni con profilo rischio-rendimento ben bilanciato, che rispondono con attenzione agli interessi degli investitori e che sono posizionati in mercati ad alta resilienza, come il settore residenziale a Milano. Tutti aspetti che caratterizzano l’Offerta Washington Building. Dopo aver centrato questo importante primato per il settore del crowdfunding immobiliare italiano siamo pronti a presentare nuovi progetti che rispetteranno questi requisiti".

Concrete Investing ad oggi, ha già portato a termine con successo 8 campagne di real estate crowdfunding per progetti residenziali di prestigio promossi dai player più rilevanti del mercato come Impresa Rusconi, Immobiliare Percassi, Bluestone, Borgosesia. Il capitale complessivo raccolto sulle otto operazioni è di 13,6 milioni di euro.