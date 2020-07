Alla fine, nel giorno in cui i tedeschi hanno abolito l’austerity in Europa, all’Enasarco la maggioranza che prevale nell’attuale, e uscente, Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha capitolato: si vota, finalmente si vota.

Il più in là possibile, però: dal 24 settembre al 7 ottobre. Cioè: si parla di queste elezioni da mesi e mesi, si doveva votare in aprile, le categorie coinvolte – dagli agenti e rappresentanti di commercio ai consulenti finanziari – non hanno parlato d’altro in questi mesi, eppure servivano ancora nove settimane per poter votare. E vabbe’…

E’ la ragione per cui – a scopo dimostrativo – la minoranza che in questi mesi ha lottato in tutte le sedi amministrative e legali per superare la dilazione sine die che gli uscenti avevano disposto, ha votato contro. Non perché non si svolgano le elezioni, ovviamente: e ci mancherebbe! Ma perché almeno ora, dopo tanta resistenza passiva, il vertice accettasse l’indicazione ricevuta dal ministero del Lavoro, dopo vari, e incalzanti solleciti, di iniziare a votare subito, a fine luglio. Macchè.

Il consiglio, recita un comunicato Enasarco, “ha approvato a maggioranza qualificata la ripresa della procedura elettorale di rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, dopo la sospensione deliberata a causa dell’emergenza da Covid-19. La situazione attuale consente la ripresa del procedimento elettorale, per cui a partire dal 1° agosto 2020 si svolgerà il residuo periodo di campagna elettorale fino al completamento dei 95 giorni a suo tempo indicati dalla Commissione Elettorale. Le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati della Fondazione si svolgeranno nel periodo da giovedì 24 settembre 2020 a mercoledì 7 ottobre 2020, dalle 9 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 9 alle 20 nei giorni di sabato e di domenica”.

Avete letto bene: dal 18 maggio tutte le attività produttive in Italia sono ripartite e, osservando le regole di distanziamento, anche tutte le attività sociali, convegni compresi, ma fino al 31 luglio – secondo la maggioranza del Consiglio Enasarco - non si poteva svolgere il “residuo periodo di campagna elettorale”… Nel frattempo ha votato la Cofindustria, in via digitale; ha votato l’Inarcassa e l’Enpam, la cassa dei medici (impegnati in primissima fila per il Covid!). Addirittura il 20 settembre si voterà per le amministrative in sei regioni e centinaia di comuni… ma niente: l’Enasarco no

Una linea di condotta che si è qualificata da sola.