Ops, Ubi aspetta il prospetto informativo di Intesa per dare giudizi

Ubi Banca aspetta la pubblicazione del supplemento al prospetto informativo da parte di Intesa Sanpaolo per esprimersi sulla dell'incremento del corrispettivo cash di 0,57 euro ad azione condizionato alla realizzazione dell'Ops. Il consiglio di amministrazione dell'istituto di Victor Massiah lo ha comunicato stamattina a distanza di poche ore dall'endorsment per l'operazione da parte di Equita che definisce le condizioni dell'operazione di pubblico scambio "irrinunciabile".

Il cda di Ubi, che non è mai stato tenero con il piano di acquisizione presentato da Intesa deve fare i conti con voci opposte al proprio interno. Le fondazioni Crc e il Banco del Monte di Lombardia negli ultimi giorni hanno annunciato la loro adesione all'Ops. Il borad di Massiah resta per il momento critico, in particolare a causa dello scarto tra il corrispettivo implicito previsto dall'operazione e la giusta valorizzazione dell'istituto, che il cda calcola in 1,1 miliardi mancanti.