Euromobiliare Am Sgr lancia un fondo sulle società del web cinese

Euromobiliare Am Sgr e la società di investimenti Fidelity International lanciano il fondo Euromobiliare Fidelity China Evolution. La strategia voluta dalla società di gestione del risparmio del gruppo Credem, punta a intercettare nel lungo periodo le opportunità offerte dalla crescita delle società legate all’innovazione, alla tecnologia e allo sviluppo dei consumi interni di Pechino.

Con 900 milioni di utenti internet, la Cina può vantare la più grande popolazione web al mondo. Questo dato si traduce anche in una leadership mondiale nell’e-commerce, con una quota del 25% delle vendite totali nel 2019 e un tasso di crescita annuo ancora superiore al 20%.

Euromobiliare Fidelity China Evolution punta proprio alle catene di valore in cui si trovano le società protagoniste del web in Cina. Il prodotto può essere sottoscritto dal 22 giugno 2020 al 4 agosto 2020 ed è gestito in delega da Fidelity International. "La scelta è ricaduta su Fidelity International per la comprovata esperienza sugli investimenti nel mercato cinese, suffragata dalla sua presenza in Asia con nove uffici: 22 analisti specifici sulla Cina e 50 analisti sulla regione asiatica", scrive Euromobiliare Am.

“Con questo fondo abbiamo voluto dare l’opportunità alla nostra clientela di poter accedere ad un mercato con ampie possibilità di crescita e sviluppo, quale è il mercato cinese", commenta Andrea Dolsa (il primo in foto), vice direttore generale e direttore investimenti della sgr. "Inoltre, affidando la delega a Fidelity International, abbiamo voluto mettere a disposizione delle nostre reti distributive, e del risparmiatore, l’accesso alle migliori competenze gestionali in questo ambito”.

“La partnership storica tra Fidelity e il Gruppo Credem si basa sulla comune volontà di mettere a disposizione degli investitori strumenti che permettano loro di guardare al futuro e di cogliere le migliori opportunità di investimento in mercati e settori in continua evoluzione", aggiunge Cosmo Schinaia (il secondo in foto), country head per l’Italia di Fidelity International.

"Questa visione di lungo periodo comune ha portato Euromobiliare a essere la prima in Italia a investire in questo progetto. I nostri clienti potranno contare su un team di gestione e di ricerca con sede in Cina e dunque in grado di dialogare direttamente con le aziende per individuare le migliori idee di investimento. In Italia, inoltre, Euromobiliare sgr sarà supportata costantemente da un team strutturato, in grado di affiancare il cliente in tutte le fasi del servizio”.