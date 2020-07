Intesa e Unicredit concedono a Intercos un prestito di 60 milioni

Prestito garantito di 60 milioni di euro a Intercos da Unicredit e Intesa Sanpaolo. Si tratta di un finanziamento in pool, con quota paritetica da 30 milioni di euro della durata di 18 mesi. Intercos, gruppo della cosmetica con sede in Brianza, userà la liquidità del prestito per rafforzare la propria struttura finanziaria supportando i fabbisogni di capitale circolante.

"Questa operazione conferma la completa operatività di Intesa Sanpaolo e Unicredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità ed evidenzia il forte sostegno da parte del sistema bancario a Intercos", si legge nella nota congiunta delle due banche ripresa da Adnkronos.