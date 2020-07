Prende forma l'Anasf del neo presidente Luigi Conte con tutte le nomine nei ruoli chiave dell'associazione di categoria dei consulenti finanziari . In occasione della riunione del Consiglio Nazionale Anasf che si è tenuta oggi Carlo Bagnasco, su proposta del presidente Luigi Conte, è stato nominato all’unanimità presidente onorario dell’associazione, carica riservata a già Presidenti Anasf che siano iscritti all'Albo nella sezione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede e che siano riconosciuti come persone di alta professionalità, moralità, decoro ed esperienza nel settore della consulenza finanziaria. Parteciperà ai lavori del CN. “La proposta nasce dalla volontà di avere come compagno di viaggio un vero e proprio faro dell’Associazione e della professione, che sono sicuro contribuirà in maniera sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di questa legislatura”, ha commentato Conte.



È stato eletto all’unanimità presidente del Consiglio Nazionale Franco Colombo, già presidente del CN della precedente legislatura, a cui sarà affidato il compito di convocare e presiedere il Consiglio Nazionale, formulare l’ordine del giorno di concerto con il direttore generale dell’Anasf, promuovere la costituzione di commissioni di lavoro tra i membri del Consiglio Nazionale e verificarne lo svolgimento, definire gli inserimenti di componenti esterni al Consiglio Nazionale nelle Commissioni consiliari, partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto, avendo anche la possibilità di partecipare agli incontri istituzionali quale componente della delegazione dell’associazione.



Il neo eletto Consiglio Nazionale Anasf, su proposta del Presidente Luigi Conte, ha anche scelto all’unanimità gli otto componenti del Comitato Esecutivo che governeranno l’Associazione per i prossimi quattro anni. A far parte del Comitato Esecutivo, oltre al Presidente Luigi Conte, sono:



Ferruccio Riva, Vicepresidente vicario

Alma Foti, Vicepresidente

Susanna Cerini, Tesoriere

Mario Castelli

Fabio Di Giulio

Gian Franco Giannini Guazzugli

Fabrizio Quaglio

Antonello Starace



Nella riunione odierna sono state altresì definite le aree tematiche di interesse generale e il Presidente Conte ha assegnato le relative deleghe:



1. Evoluzione associativa e professionale (Evoluzione della Professione, Ricambio generazionale, Tutele, Estero, Rapporti con OCF ed Enasarco, Centro studi e ricerche, Innovazione digitale). Le responsabilità dell’area sono state così assegnate:

a. Delega degli ambiti relativi a Evoluzione della professione, Ricambio generazionale, Estero, Centro studi e ricerche, Innovazione digitale affidata a Luigi Conte.

b. Delega dell’ambito Tutele legali e contrattuali affidata a Ferruccio Riva.

c. Delega dell’ambito Tutele fiscali e Sostenibilità affidata a Gian Franco Giannini Guazzugli

d. Delega dei Rapporti con Ocf ed Enasarco affidata a Mario Castelli

2. Decentramento Associativo - Delega a Fabrizio Quaglio

3. Marketing, Comunicazione e Sviluppo associativo - Delega ad Antonello Starace

4. Formazione dei CF, Rapporti con Efpa e le Università – Delega a Fabio Di Giulio

5. Formazione dei cittadini e Rapporti con i risparmiatori – Delega ad Alma Foti

6. Tesoreria – Delega a Susanna Cerini

7. Pari opportunità – Delega a Susanna Cerini e Alma Foti