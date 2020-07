Credem aderisce al Fintech District

Anche Credem entra a far parte del Fintech District, la comunità di riferimento delle società di servizi finaziari digitali in Italia. L’obiettivo dell'associazione guidata da Alessandro Longoni, è creare le migliori condizioni per permettere stakeholder possano operare in sinergia e trovare opportunità di crescita a livello locale ed internazionale con collaborazioni industriali e sinergie commerciali.

“Come innovation unit di Credem, uno dei nostri obiettivi è creare le condizioni per cui l’innovazione avvenga in azienda e sia il più possibile distribuita.", afferma Piergiorgio Grossi (in foto), chief innovation officer della banca. "In questo senso la partnership con Fintech District ci permetterà di collegare le tante spinte all’innovazione aperta presenti in tutto il gruppo Credem con un ecosistema fatto di startup, realtà innovative e competitor. Da questa unione ci aspettiamo idee ma soprattutto capacità di sperimentare velocemente soluzioni da validare sul mercato”.

“L'ingresso come corporate member di Credem conferma la nostra identità di ecosistema aperto e consolida il nostro ruolo di abilitatore di sinergie e collaborazioni nel mondo fintech", commenta Longoni, head del distretto tecnologico. "Il Fintech District si dimostra quindi, in un momento storico difficile, un punto di riferimento per il fintech in Italia e del fintech italiano nel mondo, confermando lo sviluppo degli scorsi anni e proseguendo le proprie attività e progetti di co-creazione a beneficio dei propri membri. Con l’ingresso di Credem, possiamo oggi contare su 14 corporate member che, insieme alle 154 startup e gli 8 professionisti che le supportano, costituiscono una realtà in continua crescita.”