Franklin Templeton lancia due Etf sul clima per investitori europei

Franklin Templeton lancia due Etf Paris Aligned Climate Ucits all’interno della sua gamma Franklin LibertySharesTM, diventando così uno dei primi fornitori nel mercato europeo a lanciare Etf smart beta innovativi conformi al nuovo Paris Aligned Benchmark (PAB) dell’Unione Europea.

Gli Etf Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate Ucits Etf e Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate Ucits Etf forniranno agli investitori europei un'esposizione azionaria core diversificata europea e statunitense, sostenibile e a basso costo, coerente con la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, assicurando al tempo stesso che i portafogli siano pienamente allineati agli obiettivi di de-carbonizzazione dell'Accordo di Parigi sul Clima.

I fondi saranno quotati il 30 luglio alla Deutsche Börse e alla Borsa di Londra, mentre il 31 luglio alla Borsa Italiana. Successivamente saranno registrati anche in Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Svizzera.

“L'ascesa dei cambiamenti climatici nell'agenda normativa dell'Ue ha portato alla creazione di due nuovi parametri climatici dell'Ue", commenta Julie Moret (la prima in foto), global head of Esg di Franklin Templeton, "che forniscono regole chiare che garantiscono che gli indici siano comparabili e trasparenti. La filosofia di Pab è unica e lungimirante poiché mira non solo a ridurre i rischi dei cambiamenti climatici, ma anche a contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e catturare i suoi benefici e opportunità".

"Siamo lieti che i nostri nuovi Paris Aligned Climate Etf forniranno l'accesso a questa soluzione di investimento lungimirante a un costo molto competitivo di 15 punti base e saranno gli Etf Climate più a basso costo sul mercato europeo", aggiunge Caroline Baron (la seconda in foto), head of Etf sales Emea dell'azienda.

"Questi nuovi lanci rappresentano un'estensione della nostra attuale offerta di investimenti sostenibili nell'ambito della nostra solida gamma di 16 strategie Etf smart beta, attive e passive per gli investitori europei. Riteniamo che queste nuove soluzioni si rivolgeranno a una vasta gamma di investitori, in particolare compagnie assicurative, gestori patrimoniali discretionary e family office, e saranno utilizzate in sostituzione di indici tradizionali non conformi o come complemento di partecipazioni conformi esistent

Per Frabklin Templeton, gli investimenti aligned-climate diventeranno "core" all'interno dei portafogli degli investitori europei. “Il regolamento sul Climate Benchmark dell’Ue", dice al riguardo Moret, "suggerisce che vedremo un significativo aumento nell'adozione di investimenti aligned-climate in tutti i mercati europei, con gli investitori che cominciano ad allontanarsi dall’idea che si tratti di prodotti di nicchia per costruire portafogli incentrati sulla finanza sostenibile“.

Gli Etf Franklin Stoxx Europe 600 Paris Aligned Climate Ucits Etf e Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate Ucits Etf sono Etf smart beta gestiti da Dina Ting, head of global Index portfolio management e Lorenzo Crosato, Etf portfolio manager di Franklin Templeton.

Questi Etf forniscono un'esposizione ai titoli europei e statunitensi a grande e media capitalizzazione, rispettivamente, con l'obiettivo di ridurre il rischio di cambiamento climatico ma anche di accedere a opportunità a sostegno della transizione a basse emissioni di carbonio attraverso una strategia azionaria ampiamente diversificata. Entrambi gli ETF smart beta replicheranno una nuova versione Paris-Aligned dei benchmark Stoxx Europe 600 e S&P 500, che cercherà la certificazione Climate Benchmark dell’Ue. Gli indici mirano ad essere allineati con le raccomandazioni sul clima divulgate dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

“Abbiamo collaborato con fornitori di indici affermati, S&P Dow Jones Indices e Qontigo e considerato i principali benchmark parent che riteniamo più rilevanti per i nostri clienti, S&P 500 & Stoxx Europe",dice Rafaelle Lennox, senior Etf product specialist di Franklin Templeton.

"Entrambi i fornitori di indici", prosegue, "hanno collaborato con specialisti dei dati sulle emissioni di carbonio nella valutazione dei profili di rischio, delle politiche, degli obiettivi e della traiettoria di decarbonizzazione delle società nello sviluppo di questi parametri climatici tecnici e innovativi. Questi indici Paris-Aligned hanno obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di carbonio, ma anche componenti ambientali, sociali e di governance (Esg) più ampi e significativi, creando così una soluzione di base sostenibile”.

“Trasformare la nostra economia in un sistema più verde e circolare non servirà solo a ridurre le emissioni di Co2 ma soprattutto a potenziare la competitività, migliorando l’efficienza dei processi produttivi, riducendo i costi di accesso e di gestione delle risorse", Demis Todeschini, Etf sales specialist per l’Italia. "Con questi Etf, che per primi portiamo in Italia, gli investitori potranno contribuire a questo obiettivo investendo in modo trasparente, liquido, a basso costo su un portafoglio di società europee e americane concretamente impegnate in questo cambiamento, consapevoli che si tratta di un’opportunità di crescita per generare valore per gli azionisti”.