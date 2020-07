I siti abusivi non vanno in ferie, Consob chiede la chiusura di altri quattro

La Consob ha disposto la chiusura quattro siti internet che offrono servizi finanziari sul mercato italiano senza le necessarie autorizzazioni del Testo Unico per la finanza. Si tratta di:

Ganancias Deportivas (sito internet https://gananciasdeportivas. net); Mindcapital Oü (sito internet https://mind.capital); Vivaexchange Oü (sito internet www.exw-wallet.com); IS-R InternetServices-Reinders (sito internet https://www.bonus-wallet.com/ exw-wallet-app-tokenreview/ italiano).

Nuove segnalazioni di abusi arrivano anche dall'estero.

Segnalate dalla Fca (Regno Unito). Best Property Investment (https://landing. bestpropertyinvestment.org.uk); UK Bond St (www.ukbondst.com) con sede dichiarata a Londra; Local Bonds (www.local-bonds.com) con sede dichiarata a Londra; Intro Invest (www.intro-invest.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Askobid (www.askobid.fm) con sede dichiarata a Kingstown, St Vincent and the Grenadines; Fixed Income First (https://fixedincomefirst.com) con sede dichiarata a Londra;

Investor Supermarket (www.investorsupermarket.co.uk , www.investorsupermarket.com) con sede dichiarata a Londra; Introteamoption (https://introteamoption.co.uk ) con sede dichiarata a Londra; Bond-Supermarket (www.bond-Supermarket.co.uk); Bond-Select (www.bond-select.uk); Introteamoption (https://introteamoption.co.uk ) con sede dichiarata a Londra; Step Clear From Debts (www.stepclearfromdebts.co.uk) con sede dichiarata a Manchester.

Segnalate dalla Cnmv (Spagna). The Premium Brokers / Premium Solutions Ltd (https://the-premium-brokers. net/es). Le società, precedentemente operanti attraverso il sito internet https://thepremiumbrokers.com/ es, erano già state oggetto di segnalazione da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 7/2020 del 24 febbraio 2020) e il sito internet https://thepremiumbrokers.com già oggetto di delibera Consob n. 21154 del 20 novembre 2019 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 41/2019 del 25 novembre 2019);

Ccai Limited (www.topcmarket.com). La società operante con diverso sito internet era stata già segnalata dalla stessa Cnmv (v. "Consob Informa" n. 5/2020 del 10 febbraio 2020); Simple500 / Turbo Trading Ltd (https://simpletrades.com); Fidlo International Ltd (https://fidlointernational. com); Crypton Broker Limited (https://cryptonbroker.com); Coin Desk Option (https://coindeskoption.com); Cmarket (https://cmarket.cc/es); Stock Sons (https://stocksons.com); Empire Investment (https://empireinvestment.org) .

Segnalate dalla Knf (Polonia). Wolfs Fundusz Private Equity Sa; Ferpay sp. z o.o.; Ferpay Ltd; Marshal Lion Consulting Sp. z o.o.; Andrzej Ryć; Insurance Brokerage Marlena Krześniak; Idea Online Sp. z o.o.; Prometheus Ltd operante con nome commerciale DowMarkets (www.dowmarkets.com) con sede dichiarata a Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Segnalate dalla Sfc (Hong Kong). http://hljyxt.com clone della società autorizzata dalla Sfc, Phillip Securities (Hong Kong) Limited; www.fujihk.hk clone della società autorizzata dalla Sfc, Zhonghui International Futures Company Limited.

Segnalate dalla Fma (New Zealand). Libra Markets/Libramarkets (https://libramarkets.com). La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21220 del 23 gennaio 2020 e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso al sito dall’Italia (v. “Consob Informa” n. 3/2020). Inoltre la società è stata oggetto di segnalazione anche da parte della Cnmv (v. “Consob Informa” n. 26/2020), della Mfsa (v. "Consob Informa" n. 25/2020), della Fca (v. “Consob Informa” n. 19/2020) e della Fma (Austria) (v. "Consob Informa" n. 22/2019);

Forex Insiders / Forex Insiders Trading / Trading Insiders / Success Factory (sito web: https://tradinginsiders.eu), facebook: https://www.facebook.com/ ForexInsidersTrading); World Markets (https://worldmarkets.com/); StarkMarkets (https://starkmarkets.com) con sede dichiarata a Sofia.

Segnalata dalla Osc (Ontario). Karatbars International GmbH, Karatbit Exchange con sede dichiarata a Stoccarda.