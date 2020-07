"L'oro ha sfondato quota 1.900 dollari, ma il superamento della soglia di 2.000 dollari l'oncia sembra solo una questione di quando, non di se. Ci sono però molti fattoripush-and-pull sullo sfondo di questo rally". Il commento di Barani Krishnan, senior commodities analyst di it.investing.com.

Ci sono aspettative di azioni di stimolo in tutto il mondo dopo il piano di aiuti dell'Ue da 750 miliardi per il coronavirus e anche il Congresso sta discutendo il proprio pacchetto CARES 4.0 per il Covid-19 che dovrebbe portare altri 1.000 miliardi di dollari nel mix di stimoli.

Il dollaro continua ad aumentare, spingendo i metalli preziosi al rialzo, anche se le tensioni tra Stati Uniti e Cina stanno sostenendo il biglietto verde da un completo tracollo. Quindi, l'oro a 2.000 dollari è un’ipotesi molto probabile, ma ci possiamo aspettare una certa volatilità su livelli così elevati. Nel frattempo potremmo benissimo raggiungere un nuovo record al rialzo per i future sull'oro a 1.912 dollari e oltre".