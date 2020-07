Vontobel sbarca a Milano con un team guidato da Palleroni

Vontobel apre una nuova sede di consulenza di wealth management nel cuore di Milano. L'obiettivo del nuovo team, composto da 20 collaboratori e guidato da Lorenzo Palleroni, è quello di acquisire nuovi clienti tra i risparmiatori in Italia. Palleroni, milanese di nascita, passato a Vontobel da Credit Suisse il primo luglio scorso, vanta una consolidata esperienza nel risparmio gestito e ha un profondo legame con la realtà economica italiana.

I nuovi uffici di Vontobel WM, dotati delle più recenti tecnologie e siti in Via Santa Maria Segreta 7 nel centro finanziario di Milano, sono a disposizione per offrire un servizio di consulenza alla clientela privata. Obiettivo della società sono soprattutto i clienti High e Ultra High Net Worth, famiglie facoltose, imprenditori, fondazioni e società holding di famiglia. Con questa nuova presenza a Milano, Vontobel prova ulteriromente la sua determinazione a crescere sul mercato italiano.

"Siamo lieti di poter fin da subito mettere a disposizione dei nostri clienti italiani, anche in loco, la nostra competenza in materia di investimenti grazie a un ampio team di specialisti del eealth management", dice Georg Schubiger (in foto), responsabile wealth management. "In particolare l'Italia settentrionale, con la sua forza economica, rappresenta uno dei principali mercati di crescita europei di Vontobel. Con Lorenzo Palleroni abbiamo assicurato a Vontobel un provato professionista di Wealth Management che conosce al meglio le aspettative dei clienti italiani".

"Dopo una fase di preparazione", aggiunge Palleroni, "il team di wealth management milanese è lieto di poter ora assistere i clienti private italiani mettendo a loro disposizione tutta la competenza svizzera e globale di Vontobel. I nostri clienti possono contare sulle competenze in materia di investimenti di oltre 300 esperti in tutto il mondo. Nella sua qualità di società quotata e forte di un solido gruppo di azionisti appartenenti alla famiglia fondatrice Vontobel è da sempre sinonimo di stabilità finanziaria e trasparenza. Vogliamo crescere nel medio ermine insime ai nostri clienti che per noi sono sempre al centro della nostra attività".



Vontobel è uno dei gestori patrimoniali leader in Svizzera per i clienti individuali e istituzionali. Già oggi Vontobel opera con successo in Italia con la sua attività di Asset Management e con la sua offerta di soluzioni di investimento con prodotti strutturati.