L'assemblea dei soci di PayDo nomina Gera consigliere

L’assemblea degli azionisti PayDo ha nominato Piercarlo Gera consigliere. Gera affiancherà Pietro Orzalesi, già consigliere della società. Piercarlo Gera, ceo e founder di Gera & Partners, e fino a ottobre 2019 in Accenture dove è stato senior managing director e membro del Accenture Leadership Council. Negli ultimi 20 anni ha avuto diverse responsabilità a livello globale in ambito Financial Services, gestendo le practice strategy Crm e Customer Insight & Growth.

Ha servito personalmente clienti in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Russia, Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico Giappone, Cina, India, Sud Est Asiatico e questo gli ha permesso di maturare una profonda conoscenza delle tematiche di digital strategy e digital transformation. Sta attualmente anche collaborando col World Economic Forum come Fellow sui temi di “Digital Economy and New Value Creation”.

“PayDo con Plick vuole essere un riferimento nel mondo dei pagamenti digitali", dichiara Donato Vadruccio, ceo e founder di PayDo, "e l’assemblea ha individuato in Piercarlo un professionista in grado di contribuire con la sua esperienza e visione strategica globale a farci cogliere le sfide, anche a livello internazionale, di un settore sempre più centrale nella trasformazione digitale a favore di imprese e persone".

“Paydo è una azienda di grandi potenzialità, sarà per me un piacere contribuire alla sua Governance per creare valore alle Aziende Clienti e ritagliare a PayDo un posizionamento fortemente distintivo”, aggiunge dichiara Gera.