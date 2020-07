Ops Intesa-Ubi, Consob posticipa di due giorni la scadenza

L'offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi si concluderà il 30 luglio e non 28. La decisione della proroga è stata presa da Consob.

"Le ragioni di tale provvedimento", scrive Intesa in un comunicato, "sono da ricondurre a taluni comportamenti tenuti da Ubi Banca nel corso dell’Offerta in relazione al rispetto delle previsioni di cui all’art. 41 comma 1 e comma 5 del Regolamento Emittenti e configurabili nella diffusione da parte di Ubi Banca di messaggi non idonei a fornire una completa e corretta informativa ai propri azionisti".

In conseguenza della proroga disposta dalla Consob i risultati provvisori dell’Offerta saranno comunicati al mercato entro le ore 7.59 del 31 luglio prossimo. Inoltre, i risultati definitivi dell’Offerta, così come l’avveramento, il mancato avveramento o la rinuncia delle Condizioni di Efficacia (ove non già resi noti al mercato) - saranno comunicati entro le ore 7.59 del 4 agosto 2020.